Il ne reste qu'«un point à régler» dans les négociations sur l'Ukraine
Les négociations visant à faire cesser près de quatre ans de combats en Ukraine ont «beaucoup progressé» et il ne reste plus qu'un point à régler, a déclaré jeudi l'émissaire américain Steve Witkoff avant un déplacement à Moscou.
«Je pense qu'il ne reste qu'un point à régler, nous avons discuté plusieurs versions de ce point, et cela signifie qu'il peut être résolu. Ainsi, si les deux parties veulent le résoudre, nous allons le résoudre», a déclaré Steve Witkoff, sans donner davantage de précision, lors d'un événement organisé par l'Ukraine en marge du Forum économique de Davos.
Source: AFP
Plus de la moitié de Kiev est toujours privée d'électricité, selon Zelensky
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé mercredi qu'environ 4000 immeubles à Kiev étaient toujours privés de chauffage et que 60% de la capitale restait sans électricité, après les frappes russes dans la nuit de lundi à mardi. La Russie pilonne les infrastructures énergétiques de l'Ukraine, qui connaît des températures très basses cet hiver, plongeant la population dans l'obscurité et le froid.
«Ce matin, environ 4000 immeubles à Kiev étaient encore privés de chauffage et près de 60% de la capitale était sans électricité», a déclaré le chef de l'Etat ukrainien sur les réseaux sociaux. Selon lui, la situation reste également difficile dans les régions de Soumy et de Tchernigiv (nord), de Dnipro (centre) et de Kharkiv (nord-est).
Le 9 janvier, la moitié des immeubles d'habitation (soit 6000) de Kiev avaient été privés de chauffage, d'eau et d'électricité après des bombardements massifs, poussant le maire Vitali Klitschko à recommander aux habitants de la capitale de la quitter temporairement.
Source: AFP
La Russie évoque 11 blessés dans une frappe de drones ukrainiens, Kiev nie
Onze personnes ont été blessées par une frappe nocturne de drone ukrainien près de Krasnodar, ville du sud de la Russie, ont annoncé mercredi les autorités locales. Kiev assure pour sa part qu'il s'agit d'une défaillance d'un système russe.
Selon Mourat Koumpilov, dirigeant de la république russe d'Adyguée où a eu lieu la frappe, l'attaque a provoqué un incendie dans un immeuble d'habitation et un parking dans le district de Takhtamoukaï, au sud de Krasnodar.
«Selon les dernières informations, onze personnes ont été blessées, dont neuf ont été hospitalisées, parmi lesquelles deux enfants», a-t-il déclaré, précisant qu'aucun décès n'était à déplorer.
Le Centre pour les communications stratégiques, une organisation gouvernementale ukrainienne, a de son côté assuré sur Telegram qu'il s'agissait «d'un missile de défense aérienne russe qui a frappé un immeuble résidentiel».
Source: AFP
Le risque de dérives de drones dans l'espace aérien de Finlande «ne cesse de croître»
Le brouillage par la Russie des drones ukrainiens à longue portée a augmenté le risque d'incursions de drones en Finlande, a déclaré jeudi à l'AFP le chef du renseignement militaire finlandais.
«Le risque qu'un drone dérive dans l'espace aérien finlandais ou sur le territoire finlandais ne cesse de croître», a relevé le général de division Pekka Turunen, à la tête des service de renseignement des forces de défense de la Finlande (FDI).
«L'Ukraine a pris pour cible des ports pétroliers (...) assez proches de la Finlande, et nous savons désormais comment la Russie les contre en utilisant le brouillage GPS. Ainsi, si un drone utilise le GPS pour se diriger vers sa cible, il pourrait être détourné vers un autre endroit à cause de ce brouillage», a-t-il expliqué.
Source: AFP
Berlin qualifie de «crimes de guerre» les frappes russes contre des cibles civiles en Ukraine
Le gouvernement allemand a qualifié mercredi de «crimes de guerre» les frappes russes hivernales contre des cibles civiles et énergétiques en Ukraine, qui ont privé, selon le président Volodymyr Zelensky, «plus d'un million» d'habitants de Kiev d'électricité.
«Poutine utilise le froid comme une arme. Ses actions sont profondément inhumaines et méprisantes (...). A notre avis, la Russie commet ici des crimes de guerre. L'Allemagne se tient fermement aux côtés de l'Ukraine», a déclaré un porte-parole du gouvernement, lors d'un point presse à Berlin.
Source: AFP
L'Allemagne annonce l'arrestation d'une Germano-ukrainienne espionnant pour Moscou
Le parquet allemand a annoncé l'arrestation mercredi d'une ressortissante germano-ukrainienne, accusée de renseigner l'ambassade de Russie, notamment sur l'aide militaire à l'Ukraine et l'industrie de défense allemande.
La suspecte, identifiée comme Ilona W., est accusée d'avoir «rassemblé des informations sur les participants à des événements politiques de haut niveau et cherché des renseignements sur des sites de l'industrie de l'armement, des essais de drones et des livraisons prévues de drones à l'Ukraine».
Source: AFP
Poutine doit rencontrer jeudi l'émissaire américain Witkoff, selon le Kremlin
Le président russe Vladimir Poutine doit rencontrer jeudi l'émissaire américain Steve Witkoff, a annoncé mercredi le Kremlin, au moment où se poursuivent les pourparlers indirects entre Kiev et Moscou pour trouver une issue diplomatique à la guerre en Ukraine.
«Nous attendons demain ce contact, il est dans l'agenda du président», a indiqué le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, à l'agence d'Etat TASS, sans préciser où devait se dérouler cette rencontre. Steve Witkoff a pour sa part affirmé à l'agence Bloomberg qu'il prévoyait de se rendre à Moscou avec le gendre de Donald Trump, Jared Kushner.
Source: AFP
11 blessés en Russie dans une «frappe de drone» ukrainien
Onze personnes ont été blessées dans la nuit de mardi à mercredi dans une «frappe de drone» ukrainien dans une localité du sud-ouest de la Russie, a annoncé un dirigeant régional.
L'«attaque ennemie» a provoqué un incendie «dans un immeuble d'habitation et un parking» dans le district de Takhtamoukaï, situé au sud de la ville de Krasnodar, a indiqué sur Telegram le dirigeant de la république d'Adyguée, Mourat Koumpilov.
«Selon les dernières informations, 11 personnes ont été blessées, dont neuf ont été hospitalisées, parmi lesquelles deux enfants», a-t-il déclaré, précisant qu'aucun décès n'était à déplorer.
Source: AFP
Deux septuagénaires tués par des frappes russes
Des frappes russes sur la ville ukrainienne de Kryvyï Rig ont tué dans la nuit deux septuagénaires et fait une blessée, a annoncé mercredi le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja.
«Un homme de 77 ans et une femme de 72 ans ont été tués. Une femme de 53 ans a été blessée», a indiqué cette source. L'attaque au missile et aux drones a également endommagé plusieurs bâtiments, a-t-il indiqué. L'Ukraine fait l'objet chaque nuit de frappes russes d'ampleur variable, qui causent régulièrement des pertes civiles.
Source: AFP
600'000 personnes ont quitté Kiev depuis le 9 janvier
Le maire de Kiev a déclaré mardi à l'AFP que quelque 600'000 personnes avaient quitté la capitale ukrainienne depuis son appel le 9 janvier à l'évacuer provisoirement, quand la moitié des immeubles avaient été privés de chauffage à la suite de frappes russes massives.
Dans la nuit de lundi à mardi, une attaque russe sur des infrastructures énergétiques a de nouveau laissé sans chauffage près de la moitié des bâtiments d'habitation de Kiev, où la température est très basse.
«Tout le monde n'a pas la possibilité de quitter la ville mais, en ce moment, la population est en baisse», a dit Vitali Klitschko dans un entretien avec l'AFP, affirmant que 600'000 personnes étaient parties de la capitale, qui compte environ 3,6 millions d'habitants. «La température frôle les -20°C et Poutine s'en sert pour briser la résistance, plonger tout le monde dans la dépression, créer de la tension dans la société», a-t-il dénoncé.
Source: AFP
«Conseil de paix» de Donald Trump: Volodymyr Zelensky invité, Kiev refuse de siéger avec Moscou
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué mardi que l'Ukraine avait reçu une invitation pour participer au «Conseil de paix» proposé par Donald Trump, tout en ne voyant pas comment son pays pourrait y figurer au côté de la Russie.
«Nous avons reçu l'invitation, nos diplomates travaillent dessus», a déclaré Volodymyr Zelensky qui répondait à des questions de journalistes, ajoutant cependant qu'il «est très difficile pour (lui) d'imaginer comment nous pourrions être ensemble avec la Russie dans n'importe quel type de conseil».
Source: AFP
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a indiqué mardi que deux membres russes de l'équipage d'un pétrolier saisi ce mois-ci par les Etats-Unis dans l'Atlantique nord n'avaient toujours pas été libérés, contrairement à la promesse de Washington.
«On nous a assuré qu'une décision avait été prise au plus haut niveau concernant leur libération», a déclaré le chef de la diplomatie russe lors d'une conférence de presse. «Malheureusement, les jours suivants ont montré que cette décision n'était pas appliquée. Nous attendons que nos collègues américains tiennent la promesse qui nous a été transmise», a-t-il poursuivi.
Ce navire a été intercepté le 7 janvier par les autorités américaines qui l'accusent de faire partie d'une flotte fantôme servant à contourner les sanctions américaines en transportant du pétrole vénézuélien, russe et iranien, et de naviguer sous un faux drapeau. Le nom et le statut exact du navire font l'objet de désaccords. Moscou le nomme Marinera et dit qu'il a obtenu le 24 décembre une autorisation provisoire de naviguer sous pavillon russe.
Source: AFP
Le Kremlin dit n'avoir «pas reçu» d'invitation à un éventuel sommet du G7 à Paris
La présidence russe a indiqué mardi n'avoir «pas reçu» d'invitation à se joindre à un éventuel sommet du G7 à Paris qu'Emmanuel Macron a proposé à Donald Trump avec des responsables russes «en marge» de cette réunion.
Moscou «n'a pas» reçu d'invitation, a répondu le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, interrogé par l'AFP lors de son briefing quotidien à la presse.
Source: AFP