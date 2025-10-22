Rubio affirme que les Etats-Unis souhaitent toujours rencontrer la Russie malgré les sanctions
Les Etats-Unis souhaitent toujours rencontrer la Russie, a affirmé mercredi le secrétaire d'Etat Marco Rubio, après que le président Donald Trump a imposé de nouvelles sanctions contre Moscou pour sa guerre en Ukraine.
«Nous souhaitons toujours rencontrer les Russes», a déclaré Marco Rubio aux journalistes. «Nous serons toujours intéressés par un dialogue s'il existe une possibilité de parvenir à la paix», a-t-il dit.
Excédés par Poutine, les Etats-Unis sanctionnent deux géants du pétrole russe
Donald Trump a laissé éclater son exaspération mercredi envers Vladimir Poutine et annoncé des sanctions qualifiées «d'énormes» contre le secteur pétrolier russe, dans l'espoir d'amener Moscou à mettre fin à la guerre en Ukraine.
Dans la foulée, le ministère américain des Finances a annoncé mercredi des sanctions visant les groupes pétroliers russes Rosneft et Lukoil, conséquence selon Washington de «l'absence de volonté sérieuse de la Russie de s'engager dans un processus de paix afin de mettre fin à la guerre en Ukraine». Concrètement, leurs avoirs aux Etats-Unis sont gelés et toute transaction avec des acteurs américains est désormais interdite.
«Face au refus du président Poutine d'arrêter cette guerre insensée, le département du Trésor impose des sanctions aux deux plus importantes compagnies pétrolières qui financent la machine de guerre du Kremlin», a expliqué Scott Bessent, ministre des Finances américain.
Le secrétaire au Trésor a par ailleurs assuré que son ministère était «prêt à aller plus loin si cela s'avérait nécessaire», invitant les alliés des Etats-Unis «à se joindre à (ces) sanctions». Scott Bessent avait annoncé un peu plus tôt dans la journée, depuis la Maison Blanche, un «renforcement majeur des sanctions à l'encontre de la Russie».
De son côté, l'Union européenne a elle aussi annoncé ce mercredi avoir trouvé un accord pour durcir ses sanctions sur les hydrocarbures russes et tarir les ressources du Kremlin.
Source: AFP
Le pétrole bondit de 3% après les sanctions américaines contre des groupes russes
Les cours du pétrole ont bondi de presque 3% en début d'échanges asiatiques jeudi, après de nouvelles sanctions américaines contre les groupes russes d'hydrocarbures Rosneft et Lukoil, attisant les craintes de tensions sur l'offre d'or noir.
Vers 00H45 GMT, le cours du baril de WTI nord-américain grimpait de 2,87% à 60,18 dollars et celui du baril de Brent de 2,81% à 64,35 dollars.
Le ministère américain des Finances a annoncé mercredi ces sanctions, conséquence selon Washington de «l'absence de volonté sérieuse de la Russie de s'engager dans un processus de paix afin de mettre fin à la guerre en Ukraine».
Le ministre Scott Bessent, a en outre invité les alliés des Etats-Unis «à se joindre à (ces) sanctions».
Source: AFP
Quelles menaces pèsent exactement sur les entreprises russes Rosneft et Lukoil?
Donald Trump joint le geste à la parole. Peu après avoir annoncé de nouvelles sanctions, il a publié un document du département du Trésor américain sur sa plateforme Truth Social.
Selon le document, les sanctions interdisent toute interaction économique avec Rosneft, Lukoil et leurs filiales. Cela s'applique non seulement aux entreprises américaines, mais aussi aux banques étrangères ou aux partenaires commerciaux.
Tous les actifs des entreprises concernées, situées aux Etats-Unis ou appartenant à des citoyens américains, seront gelés. Les entreprises détenues au moins à moitié par les entreprises sanctionnées seront également automatiquement gelées. De plus, les entreprises et les citoyens américains ne seront plus autorisés à commercer avec ces entreprises sans autorisation.
Le Département du Trésor prévient également que les banques étrangères pourraient également être ciblées si elles continuaient à entretenir des relations commerciales importantes avec les secteurs russe de l'énergie ou de la défense. Ces institutions pourraient alors être exclues du système financier américain
Poutine n'a été «ni honnête ni franc» avec Trump, selon un ministre
Vladimir Poutine n'a été «ni honnête ni franc» avec Donald Trump, a assuré mercredi le ministre des Finances américain, Scott Bessent, justifiant l'imposition de nouvelles sanctions économiques envers la Russie.
«Le président Poutine n'a été ni franc, ni honnête à la table des négociations, comme nous l'aurions espéré», a déclaré le ministre lors d'une interview à la chaîne Fox Business, assurant que le président américain était «déçu de l'état actuel des pourparlers» sur la guerre en Ukraine.
Source: AFP
Les USA vont annoncer un «renforcement majeur» des sanctions contre Moscou
Le ministre américain des Finances, Scott Bessent, a assuré mercredi que Washington allait annoncer une nouvelle série de sanctions contre Moscou, au lendemain du report sine die d'une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Budapest (Hongrie) au sujet de la guerre en Ukraine.
«Nous allons annoncer, soit en fin de journée après la clôture (de Wall Street, NDLR) soit demain matin tôt, un renforcement majeur des sanctions à l'encontre de la Russie», a déclaré Scott Bessent devant la presse à la Maison Blanche.
Source: AFP
Les Etats de l'UE s'accordent sur un 19e paquet de sanctions contre la Russie
L'Union européenne a trouvé un accord pour renforcer ses sanctions sur les hydrocarbures russes, dans le cadre d'un 19e «paquet» de mesures destinées à tarir les ressources du Kremlin dans sa guerre contre l'Ukraine, a indiqué la présidence danoise de l'UE.
Cet ensemble de mesures prévoit notamment un arrêt total des importations de gaz naturel liquéfié (GNL) russe, et des mesures supplémentaires contre la flotte fantôme de pétroliers que Moscou utilise pour contourner les sanctions occidentales, a précisé la présidence danoise.
Le Danemark assure jusqu'à la fin de l'année la présidence semestrielle du Conseil de l'UE.
Source: AFP
Le boss de l'OTAN minimise les tensions entre Trump et Zelensky
Le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, a relativisé mercredi à Washington l'existence de potentielles tensions entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, assurant que le président américain était le seul à même d'apporter une "paix durable" en Ukraine. Donald Trump avait reçu vendredi son homologue ukrainien à la Maison Blanche pour des discussions décrites comme «tendues» par un haut responsable ukrainien.
Interrogé mercredi par la presse au Capitole de Washington, Mark Rutte a rejeté l'idée selon laquelle son déplacement aux Etats-Unis était le signe que la rencontre entre les présidents américain et ukrainien avait été un échec.
«Ce fut une bonne rencontre, ce fut une rencontre réussie. C'est exactement ce dont nous avons besoin», a-t-il déclaré, assurant que sa propre visite à la Maison Blanche, prévue le même jour, avait été planifiée avant vendredi.
A un journaliste qui lui demandait s'il était inquiet que Vladimir Poutine ait convaincu Donald Trump d'adoucir sa posture envers la Russie, le secrétaire général a déclaré avoir "une confiance totale dans le président Trump». «Il est le seul à pouvoir parvenir» à un accord de paix en Ukraine, a-t-il ajouté.
Source: AFP
L'armée française doit être «prête à un choc dans trois, quatre ans» face à la Russie
L'armée française doit être «prête à un choc dans trois, quatre ans» face à la Russie, qui «peut être tentée de poursuivre la guerre sur notre continent», a affirmé mercredi le chef d'état-major des Armées français, le général Fabien Mandon, pour justifier «l'effort de réarmement» du pays.
«Le premier objectif que j'ai donné aux armées, c'est de se tenir prêtes à un choc dans trois, quatre ans qui serait une forme de test - peut-être le test existe déjà sous des formes hybrides - mais peut-être (quelque chose de) plus violent», a déclaré le plus haut gradé français devant les députés de la commission de la Défense.
«La Russie est un pays qui peut être tenté de poursuivre la guerre sur notre continent et c'est l'élément déterminant dans ce que je prépare», a ajouté le général qui a pris la tête des armées françaises le 1er septembre. Son analyse rejoint notamment celle des services secrets allemands qui ont mis en garde la semaine passée contre la Russie, prête selon eux à «entrer en conflit militaire direct avec l'Otan», une menace qui pourrait se concrétiser avant 2029.
La Suède et l'Ukraine ont signé une lettre d'intention pour l'achat de 100 à 150 avions de chasse Gripen
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson ont signé mercredi en Suède une lettre d'intention avec pour objectif l'achat par Kiev de 100 à 150 avions de chasse Gripen du dernier modèle.
Dans un hangar de l'aéroport de Linköping, ville où se trouve le siège du groupe de défense suédois Saab, producteur du Gripen, M. Kristersson a indiqué que cette lettre d'intention créait les conditions «d'un très gros contrat dans le domaine de l'industrie de la défense».
«Probablement entre 100 et 150 avions de combat Gripen de modèle E qui commencent à être fabriqués dès maintenant, pour constituer une nouvelle armée de l'air ukrainienne puissante», a-t-il dit, avec Zelensky à ses côtés. La livraison des premiers appareils pourrait intervenir «dans les trois ans», selon le chef du gouvernement suédois.
Source: ATS
Une frappe sur une école maternelle en Ukraine fait au moins un mort
En attendant, en Ukraine, les frappes russes se sont poursuivies au cours de la nuit, touchant une dizaine de régions et faisant au moins six morts et une trentaine de blessés, dont des enfants.
A Kharkiv, la deuxième ville du pays située dans le nord-est, une école maternelle a été touchée, faisant au moins un mort et sept blessés, a annoncé sur Telegram son maire Igor Terekhov.
Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a tiré un total de 405 drones et 28 missiles, dont respectivement 333 et 16 ont été abattus.