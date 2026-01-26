Des frappes russes sur l'Ukraine font deux morts et une vingtaine de blessés

Des attaques russes ont coûté la vie à deux personnes dans l'est de l'Ukraine et fait une vingtaine de blessés dans le sud, ont annoncé mardi les autorités locales, alors que Kiev et Moscou ont entamé des pourparlers pour mettre fin à près de quatre ans de conflit.

Un bombe planante russe a touché la ville de Sloviansk mardi matin, tuant «un couple âgé de 45 et 48 ans», a indiqué le parquet de la région orientale de Donetsk dans un communiqué. «Leur fils de 20 ans a également été blessé», a précisé le parquet ajoutant que cinq autres maisons avaient été endommagées. Située à une vingtaine de kilomètres de la ligne de front, Sloviansk est régulièrement visée par les forces russes.

Dans le sud de l'Ukraine, la région d'Odessa a, elle, essuyé une attaque «massive» de «50 drones d'attaque» russes, selon le gouverneur régional, Oleg Kiper.

«A ce stade, 23 personnes ont été blessées. Neuf ont été hospitalisées, dont deux enfants (...) et une femme enceinte de 39 semaines», a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux. Des victimes pourraient encore se trouver sous les décombres, a-t-il dit, précisant que les secours poursuivaient leurs recherches.

Source: AFP