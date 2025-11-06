Des mercenaires d'Afrique du Sud combattant en Ukraine appellent leur gouvernement à l'aide

Le gouvernement d'Afrique du Sud a reçu des appels à l'aide de la part de 17 de ses citoyens ayant rejoint les rangs des mercenaires combattant dans la région ukrainienne du Donbass et qui demandent à être rapatriés, a indiqué jeudi la présidence sud-africaine.

Des mercenaires, dont certains originaires de plusieurs pays d'Afrique participent, dans les deux camps, à la guerre qui a commencé avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

Les autorités ont «reçu des appels de détresse de 17 Sud-Africains, âgés de 20 à 39 ans, demandant assistance pour rentrer chez eux et qui sont coincés au Donbass, ravagé par la guerre», a indiqué la présidence dans un communiqué. Les intéressés ont été «appâtés par des contrats de travail lucratifs pour rejoindre les forces mercenaires impliquées dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie».

Photo: AFP

Le communiqué n'indique pas clairement dans quel camp ces hommes combattent au Donbass, vaste zone de l'est de l'Ukraine frontalière de la Russie, où s'affrontent forces ukrainiennes et russes. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a ordonné l'ouverture d'une enquête sur le recrutement de Sud-Africains dans des activités de mercenariat, selon la présidence.

La loi sud-africaine interdit aux citoyens du pays de rejoindre des armées étrangères, sauf avec une autorisation du gouvernement.

Source: AFP