Des mercenaires d'Afrique du Sud combattant en Ukraine appellent leur gouvernement à l'aide
Le gouvernement d'Afrique du Sud a reçu des appels à l'aide de la part de 17 de ses citoyens ayant rejoint les rangs des mercenaires combattant dans la région ukrainienne du Donbass et qui demandent à être rapatriés, a indiqué jeudi la présidence sud-africaine.
Des mercenaires, dont certains originaires de plusieurs pays d'Afrique participent, dans les deux camps, à la guerre qui a commencé avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.
Les autorités ont «reçu des appels de détresse de 17 Sud-Africains, âgés de 20 à 39 ans, demandant assistance pour rentrer chez eux et qui sont coincés au Donbass, ravagé par la guerre», a indiqué la présidence dans un communiqué. Les intéressés ont été «appâtés par des contrats de travail lucratifs pour rejoindre les forces mercenaires impliquées dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie».
Le communiqué n'indique pas clairement dans quel camp ces hommes combattent au Donbass, vaste zone de l'est de l'Ukraine frontalière de la Russie, où s'affrontent forces ukrainiennes et russes. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a ordonné l'ouverture d'une enquête sur le recrutement de Sud-Africains dans des activités de mercenariat, selon la présidence.
La loi sud-africaine interdit aux citoyens du pays de rejoindre des armées étrangères, sauf avec une autorisation du gouvernement.
Source: AFP
Une attaque de drone fait un mort dans la région russe de Volgograd
Une attaque nocturne de drones a tué une personne en Russie dans la région méridionale de Volgograd. L'assaut a également provoqué un incendie dans une zone industrielle, ont annoncé les autorités locales tôt jeudi.
«A la suite d'une attaque terroriste de drones contre un immeuble résidentiel de 24 étages (...) des balcons ont été endommagés et les vitres de logements alentour ont été brisées. Un civil de 48 ans a été tué», a annoncé le gouverneur de la région, Andreï Botcharov, sur Telegram. Un incendie a par ailleurs éclaté sur une «zone industrielle» en raison de la retombée de débris, a ajouté le gouverneur, faisant état de dégâts dans plusieurs districts de la ville.
Les Ukrainiens attaquent régulièrement des sites industriels russes à l'aide de drones ou en commettant des actes de sabotage. Ils s'en prennent aussi régulièrement aux chemins de fer, à des raffineries de pétrole, des conduites d'hydrocarbures et d'autres infrastructures énergétiques.
Le 9 octobre, Andreï Botcharov avait déjà fait état d'incendies dans des installations pétrolières et énergétiques de la région, provoqués par des attaques de drones ukrainiens.
Source: AFP
L'Ukraine devient partenaire d'une coalition militaire des pays du nord de l'Europe
L'Ukraine a obtenu mercredi le statut de «partenaire renforcé» de la Joint Expeditionary Force (JEF), coalition militaire multinationale des pays du nord de l'Europe, dans l'attente d'une toujours hypothétique adhésion du pays à l'Otan.
«Cet accord envoie un message très fort à (Vladimir) Poutine», le président russe qui a lancé l'invasion de l'Ukraine en février 2022, a déclaré le ministre britannique de la Défense, John Healey, dont le pays dirige la JEF.
«L'Ukraine peut compter sur les alliés européens les plus résolus, et ces dix nations de la JEF (...) démontrent que nous resterons aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra», a-t-il dit au micro de la chaîne norvégienne NRK.
Agir rapidement et efficacement
L'accord a été signé à Bodø, ville de l'Arctique norvégien, lors d'une réunion des ministres de la Défense de la coalition à laquelle participait leur homologue ukrainien, Denys Chmygal.
Cela «renforce notre coopération, formalise le cadre des partenariats renforcés et garantit que nous puissions agir rapidement et efficacement avec nos alliés, y compris l'Ukraine, afin de préserver la sécurité en Europe du Nord», a estimé le ministre norvégien, Tore Sandvik, dans un communiqué.
Interrogé par NRK, il a aussi souligné que le partenariat avec Kiev «contribue à préparer l'Ukraine à devenir membre de l'Otan».
Source: AFP
L'Allemagne prévoit d'augmenter de 3 milliards son aide à l'Ukraine
L'Allemagne compte augmenter de 3 milliards d'euros son aide militaire à l'Ukraine en 2026, la portant à quelque 11,5 milliards, a appris mardi l'AFP auprès du ministère allemand des Finances, qui évoque notamment le «remplacement» de systèmes Patriot.
Le ministre des Finances, Lars Klingbeil, en accord avec son homologue de la Défense, Boris Pistorius «proposera dans le cadre du projet de loi de finances rectificative une aide supplémentaire de 3 milliards d'euros pour l'Ukraine» en 2026, a indiqué un porte-parole du ministère, ajoutant que l'assistance concernera «de l'artillerie, des drones, des véhicules blindés, ainsi que le remplacement de deux systèmes Patriot».
Source: ATS
Zelensky rend visite aux troupes dans la zone cruciale de Pokrovsk
Le président Volodymyr Zelensky a annoncé mardi s'être rendu auprès des troupes ukrainiennes dans la zone de Pokrovsk, ville stratégique du Donbass et épicentre d'attaques de l'armée russe depuis des mois.
«J'ai rencontré nos soldats au poste de commandement du 1er corps de la Garde nationale d'Ukraine Azov (...), qui mène la défense dans la zone de Dobropillia», près de Pokrovsk, a indiqué Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux.
Source: AFP
La région de Donetsk toujours plus menacée
L'avancée des troupes russes en Ukraine est restée constante en octobre et la région orientale de Donetsk reste la plus menacée, selon l'analyse par l'AFP des données fournies par l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW), qui travaille avec le Critical Threats Project (CTP).
C'est dans cette région, où se concentre l'essentiel des combats, qu'est notamment située la ville de Pokrovsk, un important noeud logistique pour les forces ukrainiennes qui pourrait tomber dans les jours prochains. En un mois, la Russie a pris 461 kilomètres carrés aux Ukrainiens, un chiffre légèrement supérieur aux 447 km2 de territoire conquis en septembre. Ce chiffre est proche de la moyenne mensuelle pour l'année 2025, après un pic en juillet (634 km2).
Fin octobre, l'armée russe contrôlait totalement ou partiellement 19,2% du territoire ukrainien. Quelque 7%, la Crimée et des zones du Donbass, étaient déjà contrôlés avant le début de l'invasion russe de février 2022. La superficie des terres conquises comprend les zones totalement ou partiellement contrôlées par la Russie, ainsi que celles qu'elle revendique.
C'est dans la région de Donetsk qu'elle a le plus avancé en octobre avec 169 km2 conquis et une moyenne de 5,5 km2 par jour. Au 31 octobre, la Russie en contrôlait 81%, ainsi que la quasi-totalité de la région voisine de Lougansk. Les forces russes ont accentué leur pression en plusieurs points de cette partie du bassin industriel et minier du Donbass ces dernières semaines.
Source: AFP
Selon Kiev, plus d’un million de soldats russes auraient été tués depuis le début de la guerre
L’état-major ukrainien a publié de nouveaux chiffres sur les pertes subies par la Russie depuis le début de l’invasion. Selon Kiev, depuis le 24 février 2022, les forces russes auraient perdu 1'143'670 soldats, dont 940 au cours des dernières 24 heures.
Les destructions de matériel militaire seraient également considérables. D’après les mêmes sources, l’armée ukrainienne aurait détruit 77'052 drones, 34'162 systèmes d’artillerie, 23'525 véhicules blindés de combat, 11'316 chars, ainsi que 3917 missiles de croisière, 1534 lance-roquettes multiples, 1235 systèmes de défense antiaérienne, 428 avions, 346 hélicoptères, 28 navires et un sous-marin.
Récemment, un soldat russe a témoigné des conditions dramatiques sur la ligne de front. Il affirme appartenir à la 88ᵉ brigade de reconnaissance et de sabotage «Espanyola», dont 90% des effectifs auraient déjà été tués.
«Ils recrutent des gens qui ne savent rien. Nous étions soixante-dix, il n’en reste que six», confie-t-il.
Par ailleurs, le week-end dernier, une attaque de drone ukrainienne a provoqué un incendie sur un pétrolier dans le port russe de Touapsé, sur la mer Noire. Le poste de chargement du terminal pétrolier aurait lui aussi été endommagé, selon les autorités de la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie. Touapsé figure parmi les ports russes les plus importants pour l’exportation de pétrole.
Ukraine: six morts, dont deux enfants, dans une attaque russe pendant la nuit
Six personnes ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche en Ukraine dans des tirs de missiles et de drones russes, a-t-on appris de source judiciaire.
Dans la nuit de samedi à dimanche, la Russie a lancé 79 drones et deux missiles balistiques sur l'Ukraine, selon l'armée de l'air ukrainienne, qui a affirmé avoir abattu 67 drones.
«Les forces russes ont attaqué les régions de Dnipropetrovsk et Odessa. Six personnes sont mortes, dont deux enfants», ont annoncé samedi les services du procureur général ukrainien sur Telegram.
Une attaque russe sur la région de Zaporijjia (sud) a privé d'électricité quelque 58'000 foyers, a aussi indiqué le gouverneur Ivan Fedorov.
Source: AFP
Les attaques nocturnes de missiles russes au plus haut en octobre depuis début 2023
La Russie a tiré plus de missiles sur l'Ukraine en octobre que durant n'importe quel autre mois depuis au moins début 2023, lors d'attaques nocturnes visant en particulier le réseau énergétique, selon une analyse de données ukrainiennes réalisée par l'AFP.
Les forces russes ont lancé 270 missiles sur le pays en octobre, soit une hausse de 46% par rapport à septembre, d'après une compilation des chiffres fournis chaque jour par l'armée de l'air ukrainienne.
Il s'agit du nombre de missiles lancés en un mois sur l'Ukraine, lors de bombardements nocturnes, le plus élevé depuis que l'armée de l'air ukrainienne a commencé, début 2023, à publier ces comptes-rendus quotidiens.
Source: AFP
L'Ukraine dit avoir envoyé des forces spéciales pour chasser des Russes infiltrés à Pokrovsk
L'armée ukrainienne a affirmé samedi qu'une opération «complexe» impliquant des forces spéciales était en cours pour chasser les soldats russes infiltrés dans la ville de Pokrovsk, un bastion de la région orientale de Donetsk subissant une pression croissante.
«Une opération complexe se poursuit pour détruire et chasser les forces ennemies de Pokrovsk», a affirmé samedi le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandre Syrsky. «Sur mon ordre, des groupes combinés de forces d'opérations spéciales opèrent dans la ville», notamment des unités du service de sécurité (SBU) et du renseignement militaire (GUR), a-t-il ajouté.
Selon lui, il s'agit actuellement de la zone «la plus difficile» du front et un groupement russe «de plusieurs milliers» de soldats tente d'infiltrer l'agglomération de Pokrovsk-Myrnograd et d'y couper les «routes d'approvisionnement» ukrainiennes.
«Cependant, il n'y a ni encerclement ni blocus de ces villes, nous mettons tout en œuvre pour assurer la logistique», a assuré Oleksandre Syrsky, précisant que des renforts en unités et équipements, dont des drones, allaient être envoyés dans la zone.
Source: AFP