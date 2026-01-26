Des frappes russes sur l'Ukraine font au moins sept morts

Des attaques russes dans l'est et le sud de l'Ukraine ont fait sept morts et touché des infrastructures énergétiques, a annoncé mardi Kiev, alors que l'Ukraine et la Russie ont entamé des pourparlers directs pour mettre fin à près de quatre ans de conflit.

La région d'Odessa a essuyé une attaque d'une cinquantaine de drones russes, selon les autorités locales. Les corps de trois personnes ont été retrouvés sous les décombres dans la ville même d'Odessa, où une trentaine de blessés ont été recensés.

«Chaque frappe russe de ce type érode la diplomatie toujours en cours et sape les efforts de nos partenaires pour mettre fin à la guerre» a dénoncé le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

«Nous attendons des Etats-Unis, de l'Europe et des autres partenaires qu'ils ne gardent pas le silence et se souviennent que parvenir à une paix réelle exige de faire précisément pression sur Moscou», a-t-il ajouté. Selon Oleg Kiper, le gouverneur régional, parmi les personnes blessées figurent deux enfants et une «femme enceinte de 39 semaines».

Source: AFP