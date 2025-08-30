29.08.2025, 22:04 heures

Macron et Merz dénoncent la mauvaise volonté de Poutine

Le 18 août dernier, Vladimir Poutine s'était «engagé auprès du président Trump» à rencontrer son homologue ukrainien, a affirmé Emmanuel Macron au côté du chancelier allemand Friedrich Merz. Or si cette réunion bilatérale ne se déroule pas d'ici à lundi, «je crois qu'une fois encore, ça voudra dire que le président Poutine se sera joué du président Trump» et «ça ne peut pas rester sans réponse», a-t-il jugé.

Vladimir Poutine n'a «manifestement aucune volonté (...) de rencontrer le président Zelensky, il pose des conditions préalables qui sont tout simplement inacceptables», a renchéri le chancelier allemand au cours d'une conférence de presse commune à l'issue d'un conseil des ministres franco-allemand à Toulon, dans le sud-est de la France.

Photo: IMAGO/ABACAPRESS

En conséquence, Paris et Berlin ont assuré qu'ils pousseraient à l'adoption de sanctions supplémentaires contre la Russie. «Nous continuerons d'exercer la pression pour que des sanctions supplémentaire soient prises par nous-mêmes, et nous y sommes prêts, mais aussi par les Etats-Unis d'Amérique pour forcer la Russie à revenir autour de la table des discussions», a souligné Emmanuel Macron. Les deux hommes parleront chacun de leur côté au président américain «ce week-end».

Merz et Macron auront la semaine prochaine une réunion avec leurs homologues de la trentaine de pays prêts à apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine, pour éviter une reprise du conflit une fois que celui-ci aura pris fin. D'ici là, dans une déclaration commune, Paris et Berlin ont annoncé leur intention de fournir davantage de défense antiaérienne à l'Ukraine, «au regard des frappes russes massives» sur ce pays ces dernières semaines.

Source: ATS