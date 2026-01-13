DE
Résister à la Russie
La présidente moldave se dit favorable à une réunification avec la Roumanie

La présidente de la Moldavie voterait pour la réunification de son pays avec la Roumanie si un référendum avait lieu. Elle souligne les pressions russes et privilégie aujourd'hui l'adhésion à l'UE.
Publié: il y a 32 minutes
Maia Sandu a affirmé qu'il devient difficile pour la Moldavie de rester une démocratie souveraine face à la Russie.
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
AFP Agence France-Presse

La présidente de la Moldavie, Maia Sandu, a déclaré qu'elle voterait en cas de référendum pour la réunification avec la Roumanie, membre de l'Union européenne et de l'Otan, dans une interview diffusée lundi sur un site britannique. La dirigeante pro-européenne dénonce régulièrement des ingérences de la Russie dans sa petite république majoritairement roumanophone de 2,4 millions d'habitants, issue de l'ex-URSS et située entre la Roumanie et l'Ukraine.

Elle a déclaré dans une interview au podcast britannique «Le reste est de la politique» qu'il devenait «de plus en plus difficile pour un petit pays comme la Moldavie de survivre en tant que démocratie, pays souverain, et bien sûr de résister à la Russie». «Si nous avions un référendum, je voterais pour la réunification avec la Roumanie», a-t-elle dit, ajoutant cependant qu'elle constatait au vu des sondages «qu'il n'y a pas une majorité aujourd'hui en faveur de la réunification de la Moldavie avec la Roumanie».

Sous la présidence de Maia Sandu, la Moldavie a présenté sa candidature à l'entrée dans l'UE, ce qu'elle a décrit comme un objectif «plus réaliste» lors de cette interview. Les négociations d'adhésion ont commencé en 2025.

Le parti de Maia Sandu a gagné les élections législatives en septembre, maintenant le cours pro-européen de la Moldavie. Elle a été élue pour un second mandat en 2024. La Moldavie a été unie à la Roumanie entre les deux guerres mondiales, avant son annexion par l'Union soviétique. Elle a déclaré son indépendance lors de la dislocation de l'URSS en 1991.

