Le Parlement européen saisit la justice de l'UE au sujet du Mercosur

Le Parlement européen va saisir la Cour de justice de l'UE. Cette démarche vise à faire vérifier la légalité de l'accord avec le Mercosur.
Publié: il y a 6 minutes
1/2
Des centaines d'agriculteurs étaient réunis à Strasbourg, à bord de tracteurs.
Photo: YOAN VALAT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Parlement européen a voté mercredi en faveur d'une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne. Il lui demande de vérifier la légalité de l'accord entre l'UE et le Mercosur.

Les eurodéputés ont donné leur accord avec 334 voix pour et 324 contre. Cette saisine de la Cour bloque en théorie l'entrée en vigueur de cet accord commercial pendant plusieurs mois. Dans l'intervalle, la Commission européenne a toutefois la possibilité d'appliquer le traité à titre provisoire si elle le souhaite.

De nombreux agriculteurs ont éclaté de joie devant le Parlement européen, après la décision des eurodéputés. Des centaines d'entre eux étaient réunis à Strasbourg, à bord de tracteurs, pour dire leur hostilité à cet accord, signé samedi au Paraguay, a constaté l'AFP.

