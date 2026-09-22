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Deux personnes mortes
Le Japon lève des alertes mais reste prudent face au typhon Dujuan

Au moins deux personnes sont mortes et cinq autres ont été blessées au Japon par le typhon Dujuan, qui s'éloigne mardi matin de la côte. Elles ont appelé à la prudence plus de 1,6 million d'habitants.
Publié: 05:09 heures
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Des pluies torrentielles sont attendues à Tokyo.
Photo: EPA
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AFP Agence France-Presse

Au moins quatre personnes sont mortes près de Tokyo et plus de 45'000 foyers sont privés de courant mardi en raison du passage du typhon Dujuan, ont annoncé les autorités nippones et le fournisseur d'électricité Tepco.

L'agence météorologique japonaise a levé ou rétrogradé la plupart de ses alertes aux fortes pluies et glissements de terrain, alors que Dujuan continue de s'éloigner mardi de la côte nippone en direction du nord-est.

L'Agence de gestion des incendies et des catastrophes a fait savoir que trois personnes étaient mortes dans le département de Chiba, à l'est de Tokyo, et qu'une autre avait perdu la vie dans celui de Kanagawa, également limitrophe de la capitale. Les opérations de recherche se poursuivent, six personnes étant portées disparues après des glissements de terrain, de même source.

45'000 foyers sans électricité

Dans le département de Chiba, plus de 45'000 foyers sont privés d'électricité mardi après-midi, selon Tepco. Et plus de 460 logements y ont été endommagés, d'après les autorités. Plus de 1,6 million d'habitants de Tokyo et des régions voisines avaient été invités à évacuer en amont du passage du typhon, d'après l'Agence de gestion des incendies et des catastrophes. Plus de 275 vols avaient été supprimés.

Sur l'île d'Oshima, rattachée administrativement à Tokyo, un record de 832 mm de précipitations en 48 heures a été constaté, soit plus de deux fois le niveau moyen pour un mois de septembre, a indiqué NHK. Des typhons frappent souvent le Japon vers la fin de l'été et le début de l'automne. Selon les scientifiques, le réchauffement climatique provoqué par les activités humaines rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs.

Plus tôt en septembre, d'importantes précipitations avaient contraint des centaines d'athlètes des Jeux asiatiques organisés par le Japon à évacuer brièvement leur logement de Nagoya, la ville-hôte, située dans le centre du pays.

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