De magnitude 6,1
Un puissant séisme secoue l'ouest de la Turquie

Un tremblement de terre de magnitude 6,1 s'est produit lundi soir en Turquie. La secousse a été enregistrée à mi-chemin entre Istanbul et Izmir.
Un séisme de magnitude 6,1 est survenu lundi dans la ville de Sindirgi, située dans la province de Balikesir (ouest de la Turquie), a annoncé l'Agence turque de gestion des catastrophes (AFAD). Le séisme, enregistré à 22H48 (19H48 GMT) a été également ressenti dans de nombreuses autres villes de l'ouest du pays, dont Istanbul et Izmir, selon la même source qui n'a pas fait état de victimes.

«Suite au tremblement de terre, qui a également été ressenti dans les provinces environnantes, l'AFAD et toutes les équipes de nos institutions concernées ont immédiatement commencé à travailler sur le terrain», a précisé le ministre turc de l'Intérieur Ali Yerlikaya. Des images d'au moins un immeuble détruit et d'autres bâtiments endommagés à Sindirgi ont été diffusées par l'agence privée turque DHA.

Une personne avait été tuée et vingt-neuf personnes avaient été blessées lors du séisme de la même magnitude survenu en août à Sindirgi. La Turquie est traversée par plusieurs failles qui ont causé de nombreux drames par le passé. Le sud-est du pays a subi un violent tremblement de terre en février 2023 qui a fait au moins 53.000 morts et dévasté Antakya, l'ancienne Antioche.

