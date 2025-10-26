Le PKK annonce son retrait total de la Turquie vers le nord de l'Irak.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
AFP Agence France-Presse
Le PKK annonce le retrait de toutes ses forces de Turquie vers le nord de l'Irak Le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) a annoncé qu'il retirait dimanche toutes ses forces de Turquie vers le nord de l'Irak, dans un communiqué publié par l'agence de presse Firat.
«Nous mettons en oeuvre le retrait de toutes nos forces à l'intérieur de la Turquie», avec 25 combattants, hommes et femmes, se trouvant déjà dans le nord de l'Irak, a déclaré le PKK.
Développement suit.
