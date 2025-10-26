DE
FR

Vers le nord de l'Irak
Le PKK annonce le retrait de toutes ses forces de Turquie

Le PKK annonce le retrait complet de ses forces de Turquie vers le nord de l'Irak. Cette décision majeure, communiquée par l'agence Firat, marque un tournant dans le conflit kurde. Le processus a déjà commencé avec 25 combattants ayant traversé la frontière.
Publié: 08:06 heures
Partager
Écouter
Le PKK annonce son retrait total de la Turquie vers le nord de l'Irak.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le PKK annonce le retrait de toutes ses forces de Turquie vers le nord de l'Irak Le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) a annoncé qu'il retirait dimanche toutes ses forces de Turquie vers le nord de l'Irak, dans un communiqué publié par l'agence de presse Firat.

«Nous mettons en oeuvre le retrait de toutes nos forces à l'intérieur de la Turquie», avec 25 combattants, hommes et femmes, se trouvant déjà dans le nord de l'Irak, a déclaré le PKK.

Développement suit.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus