Le PKK annonce le retrait complet de ses forces de Turquie vers le nord de l'Irak. Cette décision majeure, communiquée par l'agence Firat, marque un tournant dans le conflit kurde. Le processus a déjà commencé avec 25 combattants ayant traversé la frontière.

AFP Agence France-Presse

Le PKK annonce le retrait de toutes ses forces de Turquie vers le nord de l'Irak Le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) a annoncé qu'il retirait dimanche toutes ses forces de Turquie vers le nord de l'Irak, dans un communiqué publié par l'agence de presse Firat.

«Nous mettons en oeuvre le retrait de toutes nos forces à l'intérieur de la Turquie», avec 25 combattants, hommes et femmes, se trouvant déjà dans le nord de l'Irak, a déclaré le PKK.

