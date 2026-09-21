Xi Jinping et Donald Trump se retrouveront aux Etats-Unis pour leur troisième sommet depuis 2025. Et le président américain entend bien dérouler le tapis rouge à son homologue chinois.

ATS Agence télégraphique suisse

Pékin a confirmé lundi le voyage du président Xi Jinping aux Etats-Unis cette semaine, en même temps que l'objectif chinois au cours de ce nouveau sommet avec son homologue Donald Trump: plus de stabilité dans les relations bilatérales et les affaires internationales.

Xi Jinping effectuera une visite d'Etat aux Etats-Unis de mercredi à vendredi, à l'invitation de Donald Trump, ont indiqué les Affaires étrangères dans un communiqué. Ce voyage, convenu depuis des mois, était donné comme une affaire entendue côté américain, mais n'avait pas été confirmé côté chinois, suivant une pratique officielle courante.

Il s'agira du deuxième sommet entre les dirigeants des deux premières puissances économiques mondiales en 2026, après le séjour de M. Trump à Pékin en mai, et du troisième face-à-face depuis le retour de M. Trump à la Maison Blanche en janvier 2025.

Dossiers brûlants au menu

Les entretiens mettront en présence les leaders de deux pays engagés dans une âpre concurrence aux retombées mondiales, et opposés sur une multitude de sujets: commerce et droits de douanes, intelligence artificielle, guerres avec l'Iran et en Ukraine, Taïwan...

Xi et Trump auront «un échange de vues approfondi sur les grands sujets touchant aux relations sino-américaines ainsi que la paix et le développement dans le monde», a dit lors d'un point presse régulier un porte-parole des Affaires étrangères chinoises Guo Jiakun.

«La Chine est prête à travailler avec les Etats-Unis pour enrichir le contenu de la relation constructive de stabilité stratégique entre les deux pays, renforcer le dialogue et la coopération, gérer convenablement les différends, améliorer continuellement le bien-être des deux peuples et promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité mondiales», a-t-il ajouté.

Quête de stabilité

Ces propos corroborent la quête chinoise de stabilité dans les rapports avec les Etats-Unis, dans un contexte de turbulences internationales et de tensions bilatérales.

Pékin avait rapporté en mai que Xi et Trump s'étaient accordés lors de leur rencontre sur la «vision d'une relation bilatérale constructive de stabilité stratégique». Il s'agissait selon Pékin de renforcer la coopération bilatérale, de contrôler les différends et d'injecter plus de certitude dans les affaires internationales.

Etats-Unis et Chine se sont livré l'an dernier une farouche bataille commerciale aux répercussions mondiales, à coups de droits de douanes prohibitifs et de restrictions diverses après le retour de Trump à la Maison Blanche. La Chine est directement concernée par les agissements américains au Venezuela et plus encore à l'encontre de l'Iran.

Course aux technologies et à l'IA

Xi et Trump s'étaient entendus en octobre 2025 sur une trêve fragile. Elle a été affermie lors du sommet de mai. Mais un accord durable reste à conclure. Pendant ce temps, les exportations chinoises vers les Etats-Unis ont encore progressé de 34,4% sur un an en août, selon les Douanes chinoises.

Chine et Etats-Unis sont en outre lancés dans une course acrimonieuse aux techonologies et à l'intelligence artificielle. La Chine est par ailleurs un partenaire stratégique primordial pour l'Iran. Et la question de Taïwan demeure jusqu'à présent une ligne de fracture entre Pékin et Washington.

Accueilli à la descente d'avion

Les experts n'anticipent pas de grande avancée ni de confrontation ouverte lors du sommet de cette semaine. Les deux leaders s'efforcent d'arrondir les angles. Tout comme Xi avait déroulé le tapis rouge pour Trump en mai, ce dernier fera à son hôte le rare honneur de l'accueillir à sa descente d'avion mercredi.

Pour Xi, ce déplacement s'inscrit dans un calendrier diplomatique intense qui l'a vu prendre part ces dernières semaines à un sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai au Kirghizstan, se rendre en Egypte et participer à un sommet des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) en Inde.