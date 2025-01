Des organisations pro-IVG dénoncent la censure en ligne de Meta

Comptes bloqués, publications masquées, référencement dégradé: depuis l'élection de Donald Trump, plusieurs organisations américaines d'information sur la pilule abortive dénoncent une censure en ligne grandissante sur les réseaux sociaux, qui entrave leur mission à destination des femmes.

Ces organisations de défense des droits reproductifs et sexuels accusent Meta d'invisibiliser leur activité sur ses réseaux sociaux Instagram et Facebook, alors que son patron Mark Zuckerberg se pose en défenseur de la liberté d'expression.

Meta a confirmé à l'AFP que plusieurs organisations, parmi lesquelles Aid Access, Women Help Women et Plan C, ont connu des problèmes d'une importance variable avec leur contenu.

«Ces groupes ont rencontré à la fois une modération normale et une série de dysfonctionnements, dont une modération excessive et un bug technique», reconnaît un porte-parole de Meta, en citant, en exemple de modération conforme, l'interdiction de vente de médicaments sans certification appropriée.

Source: AFP