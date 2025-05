L'UE offre son aide à Israël pour acheminer l'aide humanitaire à Gaza

La cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas a offert mercredi à Israël de l'aider à acheminer l'aide humanitaire à Gaza où elle ne parvient pas depuis plus de deux mois.

L'UE offre son aide à Israël pour acheminer l'aide humanitaire à Gaza. Photo: AFP

«J'ai également offert l'aide de l'Union Européenne pour distribuer l'aide humanitaire si d'autres acteurs sur place ne sont pas dignes de confiance», a déclaré Kaja Kallas à son arrivée à Varsovie pour une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l'UE

Le ministre néerlandais des Affaires étrangères Caspar Veldkamp a adressé une lettre à Kaja Kallas dans laquelle il réclame une révision de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, conformément à son article 2. Celui-ci précise que les relations entre l'UE et Israël sont basées sur le respect des droits humains et des principes démocratiques.

«Je voudrais demander un examen du respect par Israël de l'article 2 dans les plus brefs délais», a écrit le ministre dans cette lettre, dont l'AFP a obtenu une copie. Kaja Kallas a assuré que le sujet serait évoqué jeudi lors de la deuxième journée de cette réunion informelle.

Source: AFP