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Festivités payées
Soupçons d'influence russe autour du mariage du fils de Trump

Un sénateur républicain demande une enquête sur le financement des festivités du mariage de Donald Trump Jr, offertes par un homme d'affaires russe lié au Kremlin. Le risque d'influence étrangère inquiète Washington.
Publié: 16:10 heures
Le sénateur républicain John Curtis réclame une enquête du Congrès sur Donald Trump Jr.
Photo: AP
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ATS Agence télégraphique suisse

Le sénateur républicain John Curtis a appelé mardi au lancement d'une enquête au Congrès américain sur le paiement par un homme d'affaires russe de festivités en marge du mariage de Donald Trump Jr, fils aîné du président. «Un grille-pain est un cadeau de mariage. Une fête sur une île privée payée par un oligarque lié à Poutine, c'est autre chose», a déclaré sur les réseaux sociaux l'élu de l'Utah. Sa demande vient ajouter à la pression au sein du camp républicain autour de ce présent.

Donald Trump Jr et son épouse Bettina avaient confirmé la semaine dernière sur Instagram que leur «cher ami» Umar Kremlev avait «très généreusement offert deux soirées incroyables» de festivités aux Bahamas en mai. Le président Donald Trump avait ensuite affirmé vendredi que son fils avait remboursé les dépenses engagées par ce proche du Kremlin, après que des interrogations ont été soulevées sur le risque d'influence étrangère autour de la famille présidentielle.

Une enquête demandée

Mais l'annonce n'a pas suffi à éteindre la polémique. «Je demande respectueusement que la commission judiciaire du Sénat lance une enquête sur l'utilisation des relations de la famille présidentielle pour des bénéfices financiers privés, des traitements préférentiels, ou pour plus d'accès de la part d'intérêts domestiques et étrangers», a écrit John Curtis mardi dans une lettre adressée aux chefs de la commission.

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L'élu républicain demande à ce que Donald Trump Jr soit assigné à comparaître. Il souhaite en outre qu'une enquête parlementaire sur les affaires d'Hunter Biden, fils de l'ancien président démocrate Joe Biden, soit relancée.

A son retour à la Maison Blanche en janvier 2025, Donald Trump avait repris d'une main de fer le contrôle des républicains au Congrès. Mais depuis plusieurs mois, les exemples d'élus de la majorité allant à l'encontre du président se multiplient, notamment ceux appelant à plus de transparence dans l'affaire Epstein ou à mettre fin à la guerre en Iran.

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