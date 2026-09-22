Le face-à-face Trump-Xi à la Maison Blanche s’annonce décisif, sans garantie d’accord global. Au menu: commerce, Taïwan et IA, sur fond d’inquiétudes asiatiques et de rumeurs non confirmées sur la santé du président chinois.

Trump doit temporiser avec la Chine pour sauver ses élections

Trump doit temporiser avec la Chine pour sauver ses élections

Le suspense est à son comble

Janine Enderli

Le suspense est à son comble. Le président américain Donald Trump et Xi Jinping se rencontrent cette semaine à la Maison Blanche. Les accords commerciaux, les droits de douane, Taïwan, l'intelligence artificielle (IA) et les terres rares devraient être au cœur des discussions. Ce sommet politiquement délicat est suivi de près par le monde entier. Quels en sont les enjeux? Quelles rumeurs circulent autour de cette rencontre? Blick répond aux questions les plus pressantes.

Pourquoi la tension augmente-t-elle?

Parce que les deux plus grandes puissances économiques mondiales se rencontrent. La trêve douanière et commerciale en vigueur entre la Chine et les Etats-Unis expire à la mi-novembre. Une prolongation constituerait donc déjà un résultat important.

Parallèlement, Taïwan reste aussi un point de tension majeur. La Chine considère l’île comme faisant partie de son territoir, tandis que les Etats-Unis apportent à l'île un soutien militaire. Les alliés asiatiques des Etats-Unis sont très inquiets. Ils craignent que Trump ne fasse des concessions concernant Taïwan afin d’obtenir des avantages économiques.

A cette crainte s’ajoute le conflit technologique. Washington souhaite limiter l’accès de la Chine aux puces électroniques modernes et aux technologies d'IA. Les deux pays se livrent une concurrence acharnée pour la suprématie dans ce domaine, tout en cherchant des moyens d'en limiter les risques, du moins en partie.

Les deux dirigeants pourraient aussi aborder la guerre en Iran. La Chine entretient des relations étroites avec Téhéran et elle est un important acheteur de pétrole iranien. Washington semble faire pression sur Pékin pour que la Chine use de son influence sur l’Iran. D'ailleurs, la Chine a récemment appelé à la désescalade, reste à voir si Xi Jinping défendra cette position face à Trump.

Que veulent Xi Jinping et Trump?

Xi Jinping cherche vraisemblablement à stabiliser la situation. Cela dit, la Chine ne fera probablement pas de grandes concessions, car ses exportations affichent actuellement des performances satisfaisantes, et Xi Jinping peut s’appuyer sur ces chiffres.

En face, Trump souhaite sortir vainqueur aux yeux du public sur le plan de la politique intérieure. Il pourrait donc tenter de conclure un accord, mais cette démarche est risquée, car elle pourrait engendrer des malentendus. Les Etats-Unis veulent éviter une escalade avec la Chine, surtout avant les élections de mi-mandat de novembre.

Par conséquent, l'issue la plus probable n'est pas un accord global, mais plutôt une prolongation de la trêve commerciale actuelle. De plus, les deux parties pourraient prendre des engagements ponctuels dans des domaines spécifiques.

Pourquoi des rumeurs circulent-elles au sujet de la santé de Xi Jinping?

Lors du sommet des BRICS à New Delhi, Xi Jinping a suscité des rumeurs en s’absentant à la dernière minute d’un dîner de gala. Selon des sources internes, il se serait senti mal. Le ministre des Affaires étrangères Wang Yi l’a donc remplacé au pied levé, prenant place au côté du président russe Vladimir Poutine.

Après cet incident, survenant peu avant son voyage prévu aux Etats-Unis, des rumeurs sur son état de santé ont refait surface. Des images de son arrivée au Kirghizistan le 30 août – qui le montrent en train de descendre prudemment l'escalier d'un avion – ont également circulé sur les réseaux sociaux. Toutefois, aucun problème de santé ou maladie n'a été confirmés pour le moment.