Trump se range du côté de Poutine et exige un accord de paix

11:23 heures

Trump exclut un cessez-le-feu immédiat en Ukraine et réclame plutôt un «accord de paix»

La rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska semble s'être déroulée sans encombres. Donald Trump a écrit sur Truth Social que c'était une «journée très réussie».

Selon lui, l'entretien téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été tout aussi fructueux. Il écrit que la meilleure façon de mettre fin à la «guerre horrible» en Ukraine est de conclure directement un accord de paix. Selon le président américain, les accords de cesser-le-feu sont souvent de courte durée.

Dans une interview accordée à Bild, le politologue et professeur d'université Carlo Masala explique que ces déclarations de Trump concernant un accord de paix sont un signe qu'il s'est rangé du côté de Poutine. «D'un point de vue européen, c'est une catastrophe», a-t-il déclaré.

Poutine ne renoncera pas à ses exigences maximales, a déclaré Carlo Masala. Il continue d'exiger que les «causes profondes de la guerre» soient abordées, c'est-à-dire l'expansion de l'OTAN vers l'Est. Dès 2023, des experts militaires ont analysé les motivations de l'invasion de l'Ukraine.

Rencontre avec Zelensky

Trump a également confirmé qu'il recevrait Volodymyr Zelensky lundi après-midi à la Maison Blanche, comme le président ukrainien l'avait auparavant annoncé.

«Si tout marche bien, nous programmerons alors une rencontre avec le président Poutine», a ajouté Donald Trump, laissant envisager un sommet tripartite avec les dirigeants russe et ukrainien. «Potentiellement, des millions de vies seront sauvées», a conclu le président américain.