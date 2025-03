Le Danemark salue le changement de programme de la visite américaine

Le Danemark s'est félicité mercredi de la décision de Washington de limiter la visite de sa délégation au Groenland à une base militaire américaine, renonçant à ses programmes initiaux qui avaient suscité la colère du territoire autonome danois convoité par Donald Trump.

A la place, ils visiteront leur propre base, Pituffik, et nous n'avons rien contre», a déclaré à la radio DR Lars Løkke Rasmussen. Photo: AFP

La venue annoncée de l'épouse du vice-président américain JD Vance, pour une course de chiens de traineaux, le déploiement d'une avant-garde de sécurité avec véhicules blindés à Nuuk, la possible visite du conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz: les détails de l'arrivée non sollicitée d'une délégation de haut niveau s'accumulaient, au grand dam du gouvernement groenlandais.

