Washington cherche «activement» d'autres pays pour y renvoyer des migrants

Après le Salvador, les Etats-Unis sont à la recherche d'autres pays pour y renvoyer des migrants illégaux de pays tiers, a affirmé mercredi le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio.

Photo: keystone-sda.ch

Deux personnes au fait des négociations, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, ont indiqué que le Rwanda figurait parmi les pays en pourparlers avec les Etats-Unis.

«Je le dis sans ambages, nous recherchons activement d'autres pays pour accueillir les ressortissants de pays tiers. Et cela ne concerne pas seulement le Salvador», a déclaré Marco Rubio lors d'une réunion du gouvernement de Donald Trump à la Maison Blanche.

Des médias américains ont indiqué par ailleurs que les Etats-Unis avaient aussi engagé des pourparlers avec la Libye.

«Nous travaillons avec d'autres pays pour leur dire que nous voulons leur envoyer certains des êtres humains les plus méprisables», a poursuivi Marco Rubio dans le but de nous "débarrasser d'un tas de pervers, de pédophiles et de violeurs d'enfants», reprenant ainsi le langage employé par Donald Trump.

Le message, a-t-il encore dit, est que «si vous voulez avoir de bonnes relations avec les Etats-Unis, vous devez reprendre vos ressortissants en situation irrégulière. Et nous avons obtenu une coopération historique».

Source: AFP