Donald Trump admet ne pas être autorisé à briguer un troisième mandat, tout en déplorant cette limite. Le 22e amendement interdit plus de deux élections présidentielles. Malgré des casquettes «Trump 2028», il a rejeté l’idée d’une candidature à la vice-présidence.

Donald Trump dit ne pas être «autorisé» à se présenter pour un troisième mandat

A bord de son avion Air Force One, Trump a reconnu qu'un troisième mandat lui était interdit par la Constitution américaine. Photo: Getty Images

Donald Trump a dit mercredi ne pas être «autorisé» à se présenter à nouveau à une élection pour décrocher un troisième mandat de président des Etats-Unis. «Je suis à mon plus haut niveau dans les sondages, et vous savez, d'après ce que j'ai lu, je crois que je ne suis pas autorisé à me présenter, alors nous verrons ce qui se passera... C'est dommage», a déclaré le dirigeant américain à bord de son avion Air Force One, à destination de la Corée du Sud.

Le 22e amendement de la constitution des Etats-Unis, adopté en 1947, prévoit que «personne ne peut être élu plus de deux fois au poste de président». Donald Trump, déjà président de 2017 à 2021, et qui a entamé le 20 janvier un deuxième mandat, évoque souvent, sans les rejeter ouvertement, les appels de ses partisans à effectuer un troisième mandat.

Il a aussi exhibé à plusieurs reprises des casquettes rouges portant l'inscription «Trump 2028», l'année de la prochaine élection présidentielle. L'une des hypothèses en vogue dans la sphère trumpiste serait que le milliardaire de 79 ans se présente dans trois ans à la vice-présidence, et que l'actuel vice-président J.D. Vance soit de son côté candidat à la présidence du pays. Mais Donald Trump a écarté cette option lundi.