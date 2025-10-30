il y a 35 minutes

Donald Trump a quitté la Corée du Sud après 1H40 d'entretien avec Xi Jinping

Le président américain Donald Trump a quitté la Corée du Sud jeudi après une rencontre de 1H40 avec son homologue chinois Xi Jinping qui porte l'espoir d'une trêve dans la guerre commerciale, selon une journaliste de l'AFP.

Donald Trump montant à bord de son Air Force One après s'être entretenu avec le président chinois Xi Jinping. Photo: AFP

Les dirigeants des deux plus grandes économies du monde se sont serré la main à l'issue de leurs entretiens mais n'ont pas fait de déclaration aux médias. Au début de l'entretien, le président américain avait qualifié son homologue de «redoutable négociateur», tout en disant s'attendre à une rencontre «très réussie».

«La Chine et les Etats-Unis peuvent assumer conjointement leurs responsabilités de grandes puissances et travailler ensemble à la réalisation de projets plus ambitieux et concrets, pour le bien de nos deux pays et du monde entier», avait répondu Xi Jinping.

Source: AFP