Poutine fait volte-face et envoie bouler les plans de Trump

La Russie éloigne la perspective d'une concrétisation rapide pour le sommet Poutine-Trump

La Russie a minimisé mardi les chances qu'un sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump intervienne rapidement, en soulignant qu'«aucun délai précis» n'a été fixé pour cette rencontre qui doit être précédée d'un travail préparatoire entre Moscou et Washington.

«Ni le président (russe Vladimir) Poutine, ni le président (américain Donald) Trump n'ont annoncé de délai précis», a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d'une briefing auquel participe l'AFP. «La partie américaine, comme la partie russe ont déclaré que cela pourrait demander du temps», a-t-il rappelé, en insistant sur la nécessité des «préparatifs sérieux».

Tout par téléphone

Moscou a également jugé mardi «prématuré» d'envisager un calendrier pour la rencontre entre les chefs de la diplomatie russe Sergueï Lavrov et américain Marco Rubio, censée ouvrir la voie au prochain sommet Poutine-Trump envisagé à Budapest sur la guerre en Ukraine.

Il est «prématuré de parler d'un calendrier», «ni avant, ni pendant l'appel téléphonique d'hier la question de la rencontre n'a été spécifiquement soulevée», a indiqué le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, cité par les agences de presse officielles russes. Il faisait allusion à un échange téléphonique Lavrov-Rubio intervenu lundi, qui pourrait être suivi d'une rencontre entre eux, avant le sommet entre les deux présidents dans la capitale hongroise. Pour l'heure, «nous nous sommes mis d'accord pour poursuivre les contacts téléphoniques», a annoncé mardi Sergueï Lavrov, lors d'une conférence de presse.

Source: AFP