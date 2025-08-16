01:25 heures

Des «avancées», mais pas de cessez-le-feu

La conférence de presse s'est terminée rapidement, sans que les journalistes aient pu poser des questions.

Le président russe Vladimir Poutine a pris la parole en premier. «Nos négociations se sont déroulées dans une atmosphère constructive et de respect mutuel», a déclaré le président russe, qualifiant aussi ces échanges de «très approfondis et utiles». «Nous espérons que l'entente que nous avons conclue (...) ouvrira la voie à la paix en Ukraine», a ajouté Vladimir Poutine, assurant que la Russie est «sincèrement intéressée à mettre fin» au conflit.

Rendez-vous à Moscou!

Donald Trump n'a pas été plus bavard. Le président américain a estimé que «beaucoup de progrès» ont été réalisés lors des entretiens et qu'il reste «très peu» de points à régler. «Nous avons eu une réunion extrêmement productive, et nous nous sommes mis d'accord sur de nombreux points. Il n'en reste que très peu, certains ne sont pas très importants, mais l'un d'entre eux est probablement le plus important», a-t-il déclaré sans donner de détails. Il a cependant souligné que «nous n'y sommes pas encore arrivés, mais nous avons de très bonnes chances d'y parvenir».

Photo: keystone-sda.ch

Le président américain a ajouté qu'il appellerait dans la foulée les dirigeants de pays de l'Otan, ainsi que le chef de l'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky, «pour leur parler de la rencontre d'aujourd'hui».

«J’espère que nous nous reverrons très prochainement», a lancé Donald Trump au président russe à l'issue de la conférence de presse. «La prochaine fois à Moscou», a répondu Valdimir Poutine, sur un ton léger. «J'imagine que cela pourrait arriver», a rétorqué le président américain, amusé.

Source: AFP