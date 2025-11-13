DE
FR

Nouvelle proposition
Trump ne veut pas donner de visa aux étrangers obèses

Les ressortissants étrangers souhaitant émigrer aux Etats-Unis risquent désormais de se voir refuser un visa en raison de leur état de santé – notamment l’obésité. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la politique migratoire de l'administration Trump.
Publié: il y a 24 minutes
Partager
Écouter
L'état de santé fait partie des nouveaux critères pour refuser des visas aux étrangers aux Etats-Unis.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Les étrangers cherchant à émigrer aux Etats-Unis pourraient se voir refuser un visa en raison de leur état de santé, dont l'obésité selon une directive du département d'Etat. Une mesure qui entre dans le cadre du durcissement de la politique migratoire de l'administration Trump. Les nouvelles règles, qui élargissent considérablement celles déjà en vigueur, figurent dans une notice envoyée plus tôt ce mois-ci par le secrétaire d'Etat Marco Rubio aux ambassades et consulats américains à travers le monde.

A lire aussi
Une arrestation musclée dans une école enfantine choque le pays
Avec vidéo
Scandale à Chicago
Une arrestation musclée dans une école enfantine choque les Etats-Unis
Pour Donald Trump, la police de l'immigration ne va «pas assez loin»
Malgré toutes les polémiques
Pour Trump, la police de l'immigration ne va «pas assez loin»

Parmi les pathologies citées figurent l'obésité, le diabète ou le cancer qui peuvent nécessiter «des soins coûtant plusieurs centaines de milliers de dollars».»Vous devez tenir compte de l'état de santé du demandeur», indique cette notice révélée en premier lieu par le site spécialisé KFF Health News et dont le contenu a été confirmé par l'AFP.

Il est aussi demandé aux ambassades d'évaluer si les personnes à charge ont des «handicaps, des maladies chroniques ou d'autres besoins particuliers et nécessitent des soins». Les Etats-Unis sont l'un des pays les plus touchés par l'obésité dans le monde, en raison notamment de l'alimentation et du manque d'exercice physique.

Conditions durcies

Depuis son retour au pouvoir en janvier, le président Donald Trump a érigé la lutte contre l'immigration clandestine en priorité absolue, mais il a aussi considérablement durci les conditions d'entrée aux Etats-Unis de migrants réguliers. Par ailleurs, le département d'Etat a révoqué des dizaines de milliers de visas de personnes aux Etats-Unis, y compris pour des opinions jugées anti-américaines.

«Ce n'est un secret pour personne que l'administration Trump accorde la priorité aux intérêts du peuple américain», a affirmé le porte-parole adjoint du département d'Etat, Tommy Pigott, dans un courriel. «Cela inclut la mise en oeuvre de politiques visant à garantir que notre système d'immigration ne soit pas un fardeau pour les contribuables américains», a-t-il ajouté.

Les demandeurs de visas à long terme doivent déjà passer une visite médicale et sont scrutés pour des maladies transmissibles.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus