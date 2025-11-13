Les ressortissants étrangers souhaitant émigrer aux Etats-Unis risquent désormais de se voir refuser un visa en raison de leur état de santé – notamment l’obésité. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la politique migratoire de l'administration Trump.

Trump ne veut pas donner de visa aux étrangers obèses

L'état de santé fait partie des nouveaux critères pour refuser des visas aux étrangers aux Etats-Unis. Photo: AFP

Les étrangers cherchant à émigrer aux Etats-Unis pourraient se voir refuser un visa en raison de leur état de santé, dont l'obésité selon une directive du département d'Etat. Une mesure qui entre dans le cadre du durcissement de la politique migratoire de l'administration Trump. Les nouvelles règles, qui élargissent considérablement celles déjà en vigueur, figurent dans une notice envoyée plus tôt ce mois-ci par le secrétaire d'Etat Marco Rubio aux ambassades et consulats américains à travers le monde.

Parmi les pathologies citées figurent l'obésité, le diabète ou le cancer qui peuvent nécessiter «des soins coûtant plusieurs centaines de milliers de dollars».»Vous devez tenir compte de l'état de santé du demandeur», indique cette notice révélée en premier lieu par le site spécialisé KFF Health News et dont le contenu a été confirmé par l'AFP.

Il est aussi demandé aux ambassades d'évaluer si les personnes à charge ont des «handicaps, des maladies chroniques ou d'autres besoins particuliers et nécessitent des soins». Les Etats-Unis sont l'un des pays les plus touchés par l'obésité dans le monde, en raison notamment de l'alimentation et du manque d'exercice physique.

Conditions durcies

Depuis son retour au pouvoir en janvier, le président Donald Trump a érigé la lutte contre l'immigration clandestine en priorité absolue, mais il a aussi considérablement durci les conditions d'entrée aux Etats-Unis de migrants réguliers. Par ailleurs, le département d'Etat a révoqué des dizaines de milliers de visas de personnes aux Etats-Unis, y compris pour des opinions jugées anti-américaines.

«Ce n'est un secret pour personne que l'administration Trump accorde la priorité aux intérêts du peuple américain», a affirmé le porte-parole adjoint du département d'Etat, Tommy Pigott, dans un courriel. «Cela inclut la mise en oeuvre de politiques visant à garantir que notre système d'immigration ne soit pas un fardeau pour les contribuables américains», a-t-il ajouté.

Les demandeurs de visas à long terme doivent déjà passer une visite médicale et sont scrutés pour des maladies transmissibles.