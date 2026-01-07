L'attaque à Caracas a fait au moins 100 morts et autant de blessés

L'attaque au cours de laquelle les Etats-Unis ont capturé Nicolas Maduro à Caracas a fait 100 morts, a annoncé mercredi le ministre vénézuélien de l'Intérieur Diosdado Cabello, selon qui le président vénézuélien déchu et son épouse ont été blessés pendant l'opération.

«Jusqu'à présent et je dis bien jusqu'à présent, il y a 100 morts, 100, et un nombre similaire de blessés. L'attaque contre notre pays a été terrible», a affirmé Diosdado Cabello lors de son émission hebdomadaire à la télévision publique.

Alors qu'il n'existait pas de bilan officiel, l'AFP avait établi recensé au moins un civil, un milicien, 23 militaires vénézuéliens et 32 cubains tués.

Source: AFP