L'attaque à Caracas a fait au moins 100 morts et autant de blessés
L'attaque au cours de laquelle les Etats-Unis ont capturé Nicolas Maduro à Caracas a fait 100 morts, a annoncé mercredi le ministre vénézuélien de l'Intérieur Diosdado Cabello, selon qui le président vénézuélien déchu et son épouse ont été blessés pendant l'opération.
«Jusqu'à présent et je dis bien jusqu'à présent, il y a 100 morts, 100, et un nombre similaire de blessés. L'attaque contre notre pays a été terrible», a affirmé Diosdado Cabello lors de son émission hebdomadaire à la télévision publique.
Alors qu'il n'existait pas de bilan officiel, l'AFP avait établi recensé au moins un civil, un milicien, 23 militaires vénézuéliens et 32 cubains tués.
Source: AFP
Maduro et son épouse blessés lors de leur capture par l'armée américaine
Le président vénézuélien déchu Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores ont tous les deux été blessés lors leur capture le 3 janvier par l'armée américaine à Caracas, a assuré mercredi le ministre de l'Intérieur vénézuélien Diosdado Cabello.
«Cilia a été blessée à la tête et a reçu un coup au corps. Le 'frère' (camarade) Nicolas a été blessé à une jambe. Heureusement, ils se remettent de leurs blessures», a précisé Diosdado Cabello lors de son émission hebdomadaire à la télévision publique.
Source: AFP
La présidente par intérim dénonce une «tache» sans précédent dans les relations avec Washington
La présidente par interim du Venezuela Delcy Rodriguez a affirmé mercredi soir lors d'une cérémonie officielle qu'il y avait «une tache» sur les relations avec les Etats-Unis, après la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro le 3 janvier par l'armée américaine.
«Concernant les relations entre le Venezuela et les Etats-Unis, la première chose à dire, c'est qu'il y a une tache dans nos relations qui ne s'était jamais produite dans notre histoire», a affirmé Delcy Rodriguez, ancienne vice-présidente investie lundi comme présidente par intérim.
Source: AFP
La Colombie redoute une «catastrophe» en Amérique latine après l'attaque américaine au Venezuela
Les bombardements des Etats-Unis au Venezuela et la capture du président Nicolas Maduro pourraient entraîner une «catastrophe» sans précédent en Amérique latine, a estimé mercredi le vice-ministre des Affaires étrangères colombien dans un entretien à l'AFP.
«S'il y a une crise humanitaire de grande envergure, l'impact, la dévastation, seront impossibles à contenir. (...) Nous parlons d'une catastrophe que l'Amérique latine n'a jamais connue», a déclaré Mauricio Jaramillo depuis Bogota.
Source: AFP
Trump dit qu'il recevra son homologue colombien Petro à la Maison Blanche
Donald Trump a annoncé mercredi qu'il allait recevoir son homologue colombien Gustavo Petro à la Maison Blanche «dans un futur proche», après un appel entre les deux dirigeants faisant suite à des menaces répétées de frappes américaines en Colombie.
Le président colombien a appelé pour «expliquer la situation des drogues et d'autres désaccords», a écrit Donald Trump sur sa plateforme Truth Social, soulignant qu'il avait «apprécié son ton». Le président américain a ajouté qu'il avait «hâte» de le rencontrer.
Source: AFP
Premier contact téléphonique entre Trump et Petro, après les menaces américaines sur la Colombie
Le président de gauche colombien, Gustavo Petro, et son homologue Donald Trump, qui s'invectivent par médias ou réseaux sociaux interposés, ont tenu leur tout premier entretien téléphonique, alors que le président américain l'a menacé d'éventuelle action militaire, a indiqué à l'AFP le ministère colombien des Affaires étrangères.
Il n'a pas été précisé le contenu ni la durée de l'appel, mais selon des médias locaux le ton de la conversation, qui a duré une quinzaine de minutes, a été modéré.
Le président colombien critique vivement l'action militaire du gouvernement Trump dans la région et accuse les Etats-Unis d'avoir enlevé le président vénézuélien Nicolas Maduro «sans base légale». Trump lui avait rétorqué qu'il devrait «faire gaffe à ses fesses», et avait qualifié dimanche Petro d'«homme malade qui aime prendre de la cocaïne».
Source: AFP
Deux personnes arrêtées au Venezuela pour avoir fêté la capture de Maduro
Deux paysans ont été arrêtés pour avoir fêté la capture de Nicolás Maduro par les Etats-Unis lors de l'attaque du 3 janvier au Venezuela, a indiqué à l'AFP une ONG mercredi.
Les deux personnes ont été arrêtées lundi en vertu de la loi d'état d'exception décrétée samedi après l'attaque, qui prévoit des peines de prison pour toute célébration de l'opération américaine. «Nous attendons de voir s'ils seront présentés devant les tribunaux», a déclaré à l'AFP l'avocat Gonzalo Himiob de l'ONG Foro Penal, défenseur des prisonniers politiques.
Source: AFP
Trump rencontrera vendredi les compagnies pétrolières américaines
Donald Trump rencontrera vendredi les dirigeants de compagnies pétrolières américaines à propos du Venezuela, dont il lorgne la manne pétrolière après avoir capturé le président Nicolas Maduro, a indiqué mercredi la porte-parole de la Maison Blanche.
«La réunion a lieu vendredi, c'est simplement une réunion pour discuter des immenses possibilités qui s'offrent à ces sociétés en ce moment» au Venezuela, a expliqué Karoline Leavitt devant des journalistes.
Source: AFP
Les USA l'affirment: ils «vont continuer à dicter» les décisions du Venezuela
Les Etats-Unis «vont continuer à dicter» les décisions des autorités du Venezuela, a affirmé mercredi la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt. «Nous restons en étroite coordination avec les autorités par intérim et les Etats-Unis vont continuer à dicter leurs décisions», a-t-elle déclaré pendant une conférence de presse.
«Le secrétaire d'Etat, Marco Rubio, s'est lui défendu de toute «improvisation» de la part des autorités américaines après l'opération militaire menée au Venezuela et la capture du président Nicolas Maduro, aujourd'hui détenu aux Etats-Unis.
Il a affirmé que Washington avait un plan en trois étapes pour le Venezuela. «La première étape est la stabilisation du pays», la deuxième, nommée «rétablissement», consiste à «s'assurer que les entreprises américaines, occidentales, et autres aient accès au marché vénézuélien de manière juste», tandis que la troisième serait «bien sûr, de transition», a-t-il ajouté, sans détailler le processus dans ce dernier cas.
Source: AFP
Trump dit que le Venezuela «va remettre» jusqu'à 50 millions de barils de pétrole aux Etats-Unis
Donald Trump a déclaré mardi que le Venezuela allait «remettre» jusqu'à 50 millions de barils de pétrole aux Etats-Unis, en affirmant qu'il contrôlera les revenus générés en tant que président américain.
«Je suis ravi d'annoncer que les autorités par intérim du Venezuela vont remettre aux Etats-Unis entre 30 et 50 millions de barils de pétrole sous sanction et de haute qualité», a affirmé Donald Trump sur sa plateforme Truth Social. «Ce pétrole sera vendu au prix du marché et l'argent sera contrôlé par moi, président des Etats-Unis, pour garantir qu'il soit utilisé au profit des peuples du Venezuela et des Etats-Unis», a-t-il ajouté.
Source: AFP