Macron affirme que la France «n'approuve pas» la méthode pour renverser Maduro

Emmanuel Macron a affirmé lundi en Conseil des ministres que la «méthode utilisée» par les Etats-Unis pour capturer le président vénézuélien, Nicolas Maduro, n'était «ni soutenue ni approuvée» par la France, a rapporté la porte-parole du gouvernement.

«Nous défendons le droit international et la liberté des peuples», a déclaré le président de la République, selon le compte-rendu de Maud Bregeon devant la presse. Le chef de l'Etat a aussi dit que Nicolas Maduro était «un dictateur» et que son départ était «une bonne nouvelle pour les Vénézuéliens».

Emmanuel Macron avait été critiqué, notamment à gauche, pour sa première réaction qui ne disait rien de la méthode employée par Washington. Samedi, après la capture du dirigeant vénézuélien lors d'une opération militaire américaine, le président français s'était borné à appeler à une «transition pacifique» et «démocratique» au Venezuela, estimant que le peuple vénézuélien ne pouvait que se «réjouir» d'être «débarrassé» de la «dictature Maduro».

Auparavant, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, avait estimé que l'opération américaine «contrevient» au droit international.

Les messages du président de la République et du ministre doivent être analysés dans une «continuité», a assuré Maud Bregeon, précisant que les propos du chef de la diplomatie française avaient été «concertés et validés» par Emmanuel Macron.

