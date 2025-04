«L'Ukraine sera bientôt détruite», déclare Trump.

Poutine annonce une trêve de trois jours du 8 au 10 mai

Vladimir Poutine a annoncé lundi un cessez-le-feu sur le front en Ukraine du 8 au 10 mai, à l'occasion des 80 ans de la victoire contre l'Allemagne nazie, tout en prévenant que Moscou répliquera «en cas de violation» par Kiev de cette trêve.

Photo: Getty Images

«A partir de minuit entre le 7 et le 8 mai, et jusqu'à minuit entre le 10 et le 11 mai, la partie russe annonce un cessez-le-feu», a indiqué le Kremlin dans un communiqué. «En cas de violation du cessez-le-feu par la partie ukrainienne, les forces armées russes fourniront une réponse adéquate et efficace», ajoute-t-il.