Un militaire français tué dans une embuscade au Liban

Un militaire français a été tué et trois ont été blessés samedi au sud-Liban, lors d'une attaque contre des Casques bleus, a annoncé Emmanuel Macron, déclarant que «tout laisse à penser que la responsabilité de cette attaque incombe au Hezbollah».

«La Nation s'incline avec respect et adresse son soutien aux familles de nos soldats et à tous nos militaires engagés pour la paix au Liban. Tout laisse à penser que la responsabilité de cette attaque incombe au Hezbollah. La France exige des autorités libanaises qu'elles arrêtent immédiatement les coupables et prennent leurs responsabilités aux côtés de la FINUL», a déclaré le chef de l'Etat français sur X.

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La ministre des Armées Catherine Vautrin a apporté, toujours sur X, quelques précisions concernant l'attaque. Le sergent-chef Florian Montorio «était en mission d'ouverture d'itinéraire vers un poste de la Finul isolé depuis plusieurs jours par les combats dans la zone, il a été pris dans une embuscade par un groupe armé à très courte distance. Touché immédiatement par un tir direct à l'arme légère, il est relevé sous le feu par ses camarades, qui ne parviennent pas à le réanimer», a posté la ministre.

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Source: AFP