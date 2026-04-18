Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, mais pas avec le Liban, où les frappes se poursuivent.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3597 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2300 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
L'Iran affirme avoir de nouveau fermé le détroit d'Ormuz en raison du blocus américain
L'Iran a annoncé samedi reprendre «le strict contrôle» du détroit d'Ormuz en réaction à la poursuite du blocus américain des ports iraniens, revenant sur sa décision de la veille de rouvrir cette voie maritime essentielle pour le commerce mondial d'hydrocarbures.
L'Iran avait «accepté de bonne foi d'autoriser le passage d'un nombre limité de pétroliers et de navires commerciaux» mais les Américains, violant leur engagement, «continuent de se livrer à des actes de piraterie sous couvert du soi-disant blocus», a dénoncé le commandement des forces armées iraniennes Khatam Al-Anbiya dans un communiqué relayé par la télévision d'Etat.
«Pour cette raison, le contrôle du détroit d'Ormuz est revenu à son état antérieur, et ce passage stratégique est désormais placé sous le contrôle strict» de l'Iran, a-t-il ajouté.
Source: AFP
Le chef de l'armée pakistanaise a achevé sa visite de trois jours en Iran
Le puissant chef de l'armée pakistanaise a terminé une visite de trois jours en Iran dans le cadre des efforts pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, a indiqué l'armée pakistanaise samedi.
Le maréchal Asim Munir, chef d'état-major de l'armée, a rencontré de hauts responsables iraniens lors de ce voyage qui montre «la volonté inébranlable du Pakistan à faciliter une solution négociée (...) et à promouvoir la paix et la stabilité», selon un communiqué.
Source: AFP
L'Iran menacer de fermer Ormuz si les Etats-Unis ne lèvent pas leur blocus
L'Iran refermera le détroit stratégique d'Ormuz si les Etats-Unis maintiennent leur blocus sur les ports iraniens, a affirmé samedi le président du parlement de la République islamique, Mohammad Bagher Ghalibaf.
«Si le blocus se poursuit, le détroit d'Ormuz ne restera pas ouvert», a écrit M. Ghalibaf sur X, ajoutant que le franchissement du détroit par les navires devra de toutes manières s'effectuer avec «l'autorisation de l'Iran».
Source: AFP
Donald Trump dit que le blocus des ports iraniens va continuer si un accord n'est pas conclu
Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi soir qu'il maintiendra le blocus américain sur les ports iraniens si aucun accord de paix n'est conclu avec Téhéran, ajoutant qu'il pourrait ne pas prolonger le cessez-le-feu après son expiration mercredi.
«Je ne le prolongerai peut-être pas, mais le blocus continuera», a déclaré Trump à bord d'Air Force One aux journalistes, interrogé sur ce qu'il ferait en cas d'absence d'accord avec l'Iran. Mais «je pense que cela va se faire», a-t-il ajouté concernant ce potentiel accord de paix.
L'Iran, qui avait annoncé vendredi la réouverture du détroit stratégique d'Ormuz, a menacé de le refermer si les Etats-Unis maintiennent leur blocus. Donald Trump avait auparavant affirmé que ce blocus resterait «totalement en vigueur» jusqu'à la fin des négociations avec l'Iran.
Source: AFP
L'Iran dément avoir accepté le transfert de son uranium enrichi
L'Iran a nié vendredi avoir accepté le transfert de ses stocks d'uranium enrichi, au lendemain de déclarations de Donald Trump sur ce sujet qui se trouve au coeur des contentieux entre les deux pays ennemis.
«L'uranium enrichi de l'Iran ne sera transféré nulle part. Tout comme le sol iranien est sacré à nos yeux, cette question revêt une grande importance pour nous», a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, cité par la télévision d'Etat.
«Ils ont accepté de nous rendre la poussière nucléaire», avait déclaré jeudi le président américain, en référence aux stocks d'uranium hautement enrichi en possession de l'Iran, avant de réaffirmer vendredi qu'il ne restait pas de «points de blocage» pour conclure un accord.
Source: AFP
Le président libanais affirme que son pays n'est plus «le théâtre des guerres de qui que ce soit»
Le président libanais Joseph Aoun a affirmé vendredi que son pays n'était plus «le théâtre des guerres de qui que ce soit», après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hezbollah.
«Nous sommes confiants dans le fait que nous sauverons le Liban, (...) nous avons repris le Liban et le pouvoir de décision du Liban pour la première fois depuis près d'un demi-siècle», a déclaré Joseph Aoun dans son premier discours à la nation depuis la trêve, ajoutant qu'µaujourd'hui, nous négocions pour nous-mêmes, (...) nous ne sommes plus un pion dans le jeu de quiconque, ni le théâtre des guerres de qui que ce soit, et nous ne le serons plus jamais».
Source: AFP
Le Liban travaille à «un accord permanent» après le cessez-le-feu avec Israël
Le Liban travaille à «un accord permanent» avec Israël après le cessez-le-feu entré en vigueur vendredi, a affirmé son président, niant que des discussions directes avec son voisin constituent un «signe de faiblesse».
«Nous nous retrouvons dans une nouvelle phase», a déclaré Joseph Aoun dans son premier discours à la nation depuis la trêve: «une phase de transition (...) pour travailler à un accord permanent qui sauvegarde les droits de notre peuple, l'unité de notre pays et la souveraineté de notre nation».
Ces pourparlers directs, alors que le Liban est en état de guerre avec Israël depuis 1948, ne sont «pas un signe de faiblesse ou une concession», a ajouté le chef de l'Etat, promettant de ne pas «céder un iota du territoire national».
Source: AFP
Trump assure qu'il n'y a pas de «points de blocage» pour un accord avec l'Iran
Donald Trump a assuré vendredi auprès de l'AFP qu'il n'y avait pas de «points de blocage» pour conclure un accord de paix avec l'Iran, ajoutant que ce dernier était «très proche».
µNous sommes très proches d'obtenir un accord», a dit Donald Trump, joint par téléphone. A la question de savoir s'il restait des désaccords entre les deux pays, le président américain a répondu: «pas de points de blocage.»
Ces commentaires interviennent après une série de publications par le républicain sur son réseau Truth Social vendredi, dans lesquelles il s'est réjoui de l'annonce iranienne de la réouverture du détroit d'Ormuz et de la fin du programme nucléaire iranien.
«Le détroit va être ouvert, ils sont déjà ouverts. Et les choses vont très bien», a-t-il continué depuis Las Vegas lors d'une courte interview. Interrogé sur pourquoi il n'avait pas encore annoncé d'accord après ces messages optimistes, Donald Trump a répondu qu'il souhaitait un accord écrit. «Je veux que ce soit mis par écrit», a-t-il dit.
Source: AFP
Le Liban déplore près de 2300 morts
Près de 2300 personnes ont été tuées dans les frappes israéliennes sur le Liban, entre le début de la guerre le 2 mars et le cessez-le-feu jeudi soir. C'est ce qu'a annoncé vendredi le ministère libanais de la Santé.
Selon ce bilan encore provisoire, 2294 personnes ont été tuées, dont 274 femmes, 177 enfants et 100 personnels de santé et secouristes. Les frappes ont fait 7544 blessés, a ajouté le ministère, selon lequel le bilan définitif sera annoncé après la fin des opérations de déblaiement des décombres et des tests ADN.
Source: ATS
Levée en Israël de toutes les restrictions liées à la guerre
L'armée israélienne a annoncé vendredi la levée dans l'ensemble du pays de toutes les restrictions liées à la guerre. Cette déclaration intervient au premier jour d'une trêve avec le Liban, après un mois et demi de conflit avec le mouvement chiite libanais Hezbollah, allié de Téhéran.
La quasi-totalité des restrictions aux activités économiques et éducatives notamment avaient été levées dans la plupart du pays à la suite du cessez-le-feu avec l'Iran entré en vigueur le 8 avril, à l'exception du nord du fait de la poursuite des opérations militaires sur ce front.
Selon les consignes de la défense passive, l'ensemble du pays est passé à 15h (heure suisse) «à un niveau d'activité complet, sans aucune restriction, à l'exception de la zone de front, où une limitation des rassemblements à 1000 personnes maximum sera en vigueur» jusqu'à 19h00 (heure suisse) samedi, moment à partir duquel cette dernière restriction «sera également levée», indique un communiqué militaire.
Source: ATS
Trump affirme que l'Iran a accepté de «ne plus jamais fermer le détroit d'Ormuz»
Donald Trump a affirmé vendredi que l'Iran avait accepté de «ne plus jamais fermer le détroit d'Ormuz», après s'être félicité de la réouverture annoncée par Téhéran de cette voie maritime cruciale pour la durée du cessez-le-feu au Moyen-Orient.
«Ce ne sera plus utilisé comme arme contre le monde!», a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social.
Proposition de l'OTAN rejetée
Donald Trump s'est félicité vendredi de l'annonce par l'Iran de la réouverture du détroit d'Ormuz et en a profité pour brocarder à nouveau ses alliés de l'OTAN, disant rejeter leur proposition d'aider sur ce sujet.
«Maintenant que la situation sur le détroit d'Ormuz est terminée, j'ai reçu un appel de l'Otan demandant si nous avions besoin d'aide. JE LEUR AI DIT DE GARDER LEURS DISTANCES A MOINS QU'ILS NE VEUILLENT REMPLIR LEURS NAVIRES DE PETROLE. Ils ont été inutiles quand on avait besoin d'eux, un TIGRE DE PAPIER!», a asséné le président américain sur sa plateforme Truth Social.
Source: AFP