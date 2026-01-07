Les USA «vont continuer à dicter» les décisions du Venezuela

Les USA l'affirment: ils «vont continuer à dicter» les décisions du Venezuela

Les Etats-Unis «vont continuer à dicter» les décisions des autorités du Venezuela, a affirmé mercredi la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt. «Nous restons en étroite coordination avec les autorités par intérim et les Etats-Unis vont continuer à dicter leurs décisions», a-t-elle déclaré pendant une conférence de presse.

«Le secrétaire d'Etat, Marco Rubio, s'est lui défendu de toute «improvisation» de la part des autorités américaines après l'opération militaire menée au Venezuela et la capture du président Nicolas Maduro, aujourd'hui détenu aux Etats-Unis.

Il a affirmé que Washington avait un plan en trois étapes pour le Venezuela. «La première étape est la stabilisation du pays», la deuxième, nommée «rétablissement», consiste à «s'assurer que les entreprises américaines, occidentales, et autres aient accès au marché vénézuélien de manière juste», tandis que la troisième serait «bien sûr, de transition», a-t-il ajouté, sans détailler le processus dans ce dernier cas.

Source: AFP