Les USA «vont continuer à dicter» les décisions du Venezuela

Les USA l'affirment: ils «vont continuer à dicter» les décisions du Venezuela
Les Etats-Unis «vont continuer à dicter» les décisions des autorités du Venezuela, a affirmé mercredi la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt. «Nous restons en étroite coordination avec les autorités par intérim et les Etats-Unis vont continuer à dicter leurs décisions», a-t-elle déclaré pendant une conférence de presse.
«Le secrétaire d'Etat, Marco Rubio, s'est lui défendu de toute «improvisation» de la part des autorités américaines après l'opération militaire menée au Venezuela et la capture du président Nicolas Maduro, aujourd'hui détenu aux Etats-Unis.
Il a affirmé que Washington avait un plan en trois étapes pour le Venezuela. «La première étape est la stabilisation du pays», la deuxième, nommée «rétablissement», consiste à «s'assurer que les entreprises américaines, occidentales, et autres aient accès au marché vénézuélien de manière juste», tandis que la troisième serait «bien sûr, de transition», a-t-il ajouté, sans détailler le processus dans ce dernier cas.
Source: AFP
Trump dit que le Venezuela «va remettre» jusqu'à 50 millions de barils de pétrole aux Etats-Unis
Donald Trump a déclaré mardi que le Venezuela allait «remettre» jusqu'à 50 millions de barils de pétrole aux Etats-Unis, en affirmant qu'il contrôlera les revenus générés en tant que président américain.
«Je suis ravi d'annoncer que les autorités par intérim du Venezuela vont remettre aux Etats-Unis entre 30 et 50 millions de barils de pétrole sous sanction et de haute qualité», a affirmé Donald Trump sur sa plateforme Truth Social. «Ce pétrole sera vendu au prix du marché et l'argent sera contrôlé par moi, président des Etats-Unis, pour garantir qu'il soit utilisé au profit des peuples du Venezuela et des Etats-Unis», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Trump rencontrera vendredi les compagnies pétrolières américaines
Donald Trump rencontrera vendredi les dirigeants de compagnies pétrolières américaines à propos du Venezuela, dont il lorgne la manne pétrolière après avoir capturé le président Nicolas Maduro, a indiqué mercredi la porte-parole de la Maison Blanche.
«La réunion a lieu vendredi, c'est simplement une réunion pour discuter des immenses possibilités qui s'offrent à ces sociétés en ce moment» au Venezuela, a expliqué Karoline Leavitt devant des journalistes.
Source: AFP
Sept jours de deuil en hommage aux victimes de l'attaque américaine
La présidente par intérim vénézuélienne Delcy Rodriguez a décrété mardi sept jours de deuil en hommage aux victimes de l'attaque américaine qui a conduit à la capture du président Nicolas Maduro et dont le bilan exact n'est pas connu.
«Un message à nos jeunes martyrs qui ont donné leur vie pour la défense de notre pays. J'ai pris la décision de décréter un deuil de sept jours en honneur et à la gloire des jeunes, des femmes, des hommes qui sont morts, qui ont offert leur vie en défendant le Venezuela et le président Nicolas Maduro», a-t-elle dit à la télévision.
L'opération américaine de capture du couple Maduro a fait au moins 55 morts, 23 militaires vénézuéliens et 32 cubains, membres des services de sécurité, tandis que le bilan de civils tués n'est pas connu. Certaines sources parlent d'un total de 70 à 80 morts.
Source: AFP
La présidente par intérim fait un tacle à Trump
La présidente par intérim du Venezuela Delcy Rodriguez a affirmé mardi lors d'une allocution à la télévision publique qu'aucun «agent extérieur» ne gouvernait le pays, alors que le président américain Donald Trump avait indiqué que les Etats-Unis étaient désormais «aux commandes».
«Le gouvernement du Venezuela dirige notre pays, personne d'autre. Aucun agent extérieur ne gouverne le Venezuela», a assuré Delcy Rodriguez trois jours après la capture par les Etats-Unis du président vénézuélien Nicolas Maduro.
Source: AFP
L'intervention américaine au Venezuela «a sapé un principe fondamental du droit international», déclare l'ONU
L'ONU a exprimé mardi sa profonde inquiétude après l'intervention militaire américaine au Venezuela, avertissant qu'elle «a sapé un principe fondamental du droit international».
«Les Etats ne doivent pas menacer ou recourir à la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat», a déclaré une porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, Ravina Shamdasani, lors d'un point de presse à Genève.
Source: AFP
Trump ne prévoit pas d'élections au Venezuela dans les 30 jours
Selon le président américain Donald Trump, aucune nouvelle élection n'aura lieu au Venezuela avant 30 jours. «Nous devons d'abord remettre le pays sur les rails», a déclaré le président américain à la chaîne NBC. «On ne peut pas organiser d'élections.»
Cependant, le nouveau gouvernement n'a pas confirmé qu'il considérait la situation actuelle comme une absence prolongée.
La cheffe de l'opposition veut faire du Venezuela «le centre énergétique» des Amériques
Maria Corina Machado, la cheffe de l'opposition vénézuélienne, a clamé lundi qu'elle comptait faire de son pays, qui possède les plus importantes réserves prouvées de pétrole du monde, «le centre énergétique» des Amériques, deux jours après la capture par les Etats-Unis du président Nicolas Maduro.
«Nous allons faire du Venezuela le centre énergétique des Amériques, nous allons apporter l'Etat de droit, nous allons ouvrir les marchés, nous allons avoir besoin de sécurité pour les investissements étrangers», a déclaré sur Fox News la prix Nobel de la Paix 2025, qui compte retourner rapidement au Venezuela même si Donald Trump ne la soutient pas pour prendre la tête du pays.
Source: AFP
Maria Corina Machado, prix Nobel et cheffe de l'opposition, dit vouloir retourner «le plus vite possible» dans son pays
Maria Corina Machado, cheffe de l'opposition vénézuélienne et prix Nobel de la paix 2025, a affirmé lundi prévoir de revenir «le plus vite possible» dans son pays, deux jours après la capture du président Nicolas Maduro lors d'une opération militaire américaine.
«Je prévois de retourner au Venezuela le plus vite possible», a-t-elle déclaré dans un entretien avec la chaîne américaine Fox News, sans dire le lieu où elle se trouve. Maria Corina Machado a aussi vivement critiqué Delcy Rodriguez, investie lundi présidente par intérim du Venezuela, estimant qu'elle était «l'une des principales architectes de la torture» imputée au gouvernement vénézuélien.
Donald Trump avait dès samedi disqualifié Maria Corina Machado pour prendre la tête du pays à la place de Nicolas Maduro, estimant qu'elle «ne (bénéficiait) ni du soutien ni du respect au sein de son pays».
Source: AFP
La police réplique avec des tirs dissuasifs sur des drones près du palais de Miraflores
La police a tiré «de façon dissuasive» sur des drones ayant survolé la zone autour du Palais présidentiel de Caracas lundi vers 20h00 (00h00 GMT mardi), a affirmé une source officielle aux médias alors que le bruit d'armes à feu avaient été signalés par de nombreux habitants du quartier.
Cet incident est survenu un peu plus de deux jours après la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro par des troupes américaines au terme d'une attaque spectaculaire sur la capitale.
«Ce qui s'est passé dans le centre de Caracas était dû à des drones qui ont survolé la zone sans autorisation. La police a tiré de façon dissuasive. Il n'y a eu aucun affrontement. Le pays entier est dans un état de parfaite tranquillité!», a affirmé aux médias une source officielle.
Source: AFP
Le ministère de la Justice révise l'acte d'accusation contre Nicolás Maduro
Le ministère de la Justice a renoncé à une allégation douteuse concernant le président Nicolás Maduro, que l'administration Trump avait promue l'année dernière pour préparer son éviction du pouvoir au Venezuela: l'accuser de diriger un cartel de la drogue appelé Cartel de los Soles.
Mais des spécialistes de la criminalité et du trafic de stupéfiants en Amérique latine affirment qu'il s'agit en réalité d'un terme argotique, inventé par les médias vénézuéliens dans les années 1990, pour désigner les fonctionnaires corrompus par l'argent de la drogue. Samedi, après l'arrestation de Nicolás Maduro par le gouvernement, le ministère de la Justice a publié un acte d'accusation remanié qui semblait implicitement le reconnaître.
Les procureurs ont maintenu l'accusation de participation à un trafic de stupéfiants contre Nicolás Maduro, mais ont renoncé à considérer le Cartel de los Soles comme une organisation réelle. L'acte d'accusation révisé évoque désormais un «système de clientélisme» et une «culture de la corruption» alimentés par l'argent de la drogue.
Source: New York Times
A l'ONU, les alliés des Etats-Unis critiquent l'action militaire à Caracas
Certains des plus fervents alliés des Etats-Unis ont critiqué le raid qui a permis de capturer le dirigeant vénézuélien le premier week-end de janvier, lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies pour s'opposer à une opération militaire qui a conduit l'autocrate devant un juge fédéral lundi.
Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a déclaré que l'administration Trump avait violé la Charte des Nations Unies avec ce raid nocturne qui a mobilisé environ 200 membres des forces spéciales américaines pour arrêter le président déchu, Nicolás Maduro, et son épouse. Les alliés des Etats-Unis, dont la France, ont critiqué ce raid, tandis que des représentants de la Russie et de la Chine ont exigé leur libération.
Source: New York Times