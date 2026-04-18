Les ports iraniens resteront sous blocus jusqu'à un accord

Donald Trump dit que le blocus des ports iraniens va continuer si un accord n'est pas conclu

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi soir qu'il maintiendra le blocus américain sur les ports iraniens si aucun accord de paix n'est conclu avec Téhéran, ajoutant qu'il pourrait ne pas prolonger le cessez-le-feu après son expiration mercredi.

«Je ne le prolongerai peut-être pas, mais le blocus continuera», a déclaré Trump à bord d'Air Force One aux journalistes, interrogé sur ce qu'il ferait en cas d'absence d'accord avec l'Iran. Mais «je pense que cela va se faire», a-t-il ajouté concernant ce potentiel accord de paix.

L'Iran, qui avait annoncé vendredi la réouverture du détroit stratégique d'Ormuz, a menacé de le refermer si les Etats-Unis maintiennent leur blocus. Donald Trump avait auparavant affirmé que ce blocus resterait «totalement en vigueur» jusqu'à la fin des négociations avec l'Iran.

Source: AFP