Trois semaines après son ouverture en pleine nature, la prison surnommée «l’Alcatraz des alligators» fait déjà scandale: inondations, sanitaires défectueux, nuées de moustiques et détenus sans condamnation entassés dans des cages.

Près de trois semaines après son ouverture, c’est déjà le chaos dans la désormais célèbre prison «l’Alcatraz des alligators», en plein cœur des Everglades en Floride. Toilettes bouchées, eaux usées évacuées par camion, nuées de moustiques… détenus et personnel vivent un enfer.

Et ce n’est pas tout. Sans infrastructure permanente, l’eau potable et les sanitaires doivent être acheminés plusieurs fois par jour, souvent en quantité insuffisante. Et quand il pleut, ce qui arrive presque tous les jours durant l'été dans cette région marécageuse, la prison est régulièrement inondée.

Pas étonnant pour une structure construite en seulement huit jours, vitrine de la politique anti-immigration ultra-agressive de Donald Trump. Blick fait le point sur les principaux dysfonctionnements de cette prison déjà qualifiée d’«insalubre et inhumaine».

1 Des sanitaires déplorables

Selon des gardiens, des détenus et leurs proches, l’accès aux produits d’hygiène de base, comme des déodorants, brosses à dents, dentifrice, est loin d’être garanti. Mais le pire reste l’état des toilettes. «Ils n'ont pas installé suffisamment de toilettes. Elles sont envahies par les excréments humains, et beaucoup d'entre elles ne fonctionnent pas», précise l'avocate de deux détenus au «Telegraph».

L’intimité est inexistante: «On est dans des cages comme des poulets, 32 personnes avec trois toilettes ouvertes. Tout le monde peut tout voir», confie un prisonnier italien. Des gardiens parlent d’utilitaires remplis d’eau usée, dégageant une odeur insupportable.

Un détenu affirme être resté quatre jours sans pouvoir se doucher, un autre dit avoir été conduit aux douches… où il n’y avait pas d’eau courante. Des accusations que la prison réfute, affirmant que des douches sont disponibles chaque jour.

2 Des millions de moustiques

En plus d'être entourée de pythons et crocodiles, la prison est infestée de moustique. La situation serait tellement cauchemardesque que les membres du personnel recevraient dès leur premier jour de travail une bombe anti-moustique, rapporte le «Washington Post». Mais selon un gardien, «ça ne change rien».

Quant aux détenus, ils seraient sprayé uniquement à leur arrivée. Les attaques sont donc incessantes. «Les moustiques nous empêchent de dormir», confie un prisonnier. Un autre explique: «La plupart d'entre nous souffrent d'irritations cutanées dues aux moustiques. Ils ne nous donnent pas de spray. Nous avons tous peur d'attraper une maladie à cause des moustiques.»

3 Des prisonniers livrés à eux-mêmes

Les proches et les avocats des détenus affirment ne pas avoir été autorisés à leur rendre visite. Jusqu'à présent, les détenus ont été autorisés à passer des appels illimités et gratuits, mais leurs conversations peuvent être surveillées ou enregistrées.

L'Union américaine pour les libertés civiles a intenté une action en justice pour ce manque d'accès aux avocats. Un prisonnier italien résume la situation: «Je ne sais pas de quoi on m'accuse et je ne peux parler à aucun avocat ni même à aucun juge. Les autorités italiennes peuvent-elles m'aider à sortir de ce cauchemar?»

Selon un employé du gouvernement ayant accès aux données, la majorité des détenus n’ont aucune condamnation pénale à leur actif. Un avocat, qui représente l’un d’eux, décrit une situation « terrible »: «Ils se sont réveillés le matin dans leur lit, ont pris une douche chaude, bu un bon café. Ils ont dit au revoir à leur famille. Et maintenant, ils se retrouvent enfermés ici.»

4 Un lieu exposé aux catastrophes naturelles



La saison des pluies, qui s’étend de mi-mai à novembre dans les Everglades, est la période où tombe l’essentiel des 152 cm de précipitations annuelles, selon le Service des parcs nationaux. Problème: la prison n’est pas étanche. Elle a déjà été inondée, y compris lors d’une visite officielle de Donald Trump, où l’eau s’est infiltrée dans les tentes.

Des experts en bâtiment alertent aussi sur un autre risque: la prison est située dans une zone d’ouragans à grande vitesse. La loi locale exige pourtant que toute structure y soit testée pour résister à des vents extrêmes. Ce qui n’est pas le cas ici, soulignent-ils.

5 Lumière en tout temps

Dans une cage, 30 à 35 détenus sont entassés. Ils doivent en plus subir la lumière tout au long de la journée et de la nuit. En effet, elle est allumée 24h sur 24. Ne sachant pas l'heure qu'il est, les détenus sont désorientés. «Il me demande toujours: 'Quelle heure est-il? Quel jour sommes-nous?'», raconte l'épouse d'un détenu.