01:34 heures

Le Sénat américain s’accorde pour mettre fin au shutdown

Un accord bipartisan a été conclu au Sénat américain pour mettre fin au shutdown et financer le gouvernement jusqu’au 30 janvier, selon plusieurs sources au Congrès. Ce compromis, négocié entre les démocrates Angus King, Jeanne Shaheen et Maggie Hassan, ainsi que plusieurs sénateurs républicains, dispose d’un soutien suffisant des deux camps pour être adopté.

Selon plusieurs sources au Congrès, sénateurs démocrates et républicains ont trouvé un accord pour mettre fin au shutdown. Photo: IMAGO/UPI Photo

Le texte prévoit une loi de financement provisoire qui permettrait de rouvrir l’administration et d’assurer le budget complet de certaines agences, comme le Département de l’Agriculture, la FDA, les Affaires des anciens combattants, les projets de construction militaire et le fonctionnement du Congrès — pour tout l’exercice 2025. Les autres agences fédérales bénéficieraient d’un financement temporaire jusqu’à fin janvier, en attendant un accord global sur le reste du budget.

L'accord comprend aussi la réintégration des employés fédéraux licenciés durant la fermeture, le paiement rétroactif de leurs salaires, et la prolongation du financement des bons alimentaires (food stamps) jusqu’en 2026. En échange, les démocrates ont obtenu la promesse d’un vote en décembre sur l’extension des subventions de l’Affordable Care Act, qui expirent à la fin de l’année.

La fin du shutdown n’est toutefois pas encore officielle. L’accord politique est conclu, mais il doit encore être voté par le Sénat puis la Chambre des représentants, avant d’être signé par le président. Si ces étapes se confirment dans les prochaines heures, la paralysie partielle du gouvernement américain pourrait enfin prendre fin.

De retour à la Maison Blanche dimanche soir, Donald Trump a déclaré aux journalistes qu'un accord pour mettre fin à la paralysie gouvernementale semblait imminent. «On dirait que la fin du shutdown est proche», a-t-il affirmé.

Source: Politico