DE
FR

Un 51ème Etat?
Le Canada se prépare à une invasion américaine

Le Canada étudie une hypothèse d'invasion américaine, selon le «Globe and Mail». Une initiative stratégique sans plan opérationnel, alors que Trump évoque l'idée d'un Canada comme 51ème Etat.
Publié: il y a 19 minutes
1/2
Mark Carney, le premier ministee du Canada.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'armée canadienne a modélisé un scénario d'invasion militaire du pays par les Etats-Unis et les réponses possibles d'Ottawa, selon le quotidien «Globe and Mail», au moment où Donald Trump a fait une nouvelle allusion à la possible conquête du Canada.

A lire aussi
Trump continue d’attaquer le Canada pour son «coup tordu»
Pub controversée
Trump continue d’attaquer le Canada pour son «coup tordu»
Le Parlement canadien adopte de justesse le budget
Mark Carney survit
Le Parlement canadien adopte de justesse le budget

Ce serait la première fois depuis plus d'un siècle que l'armée canadienne envisage théoriquement une attaque américaine contre son territoire, selon le journal canadien, qui cite deux hauts responsables gouvernementaux. 

Ces derniers soulignent toutefois qu'il ne s'agit pas d'un plan opérationnel mais d'un modèle, utilisé à des fins de réflexion stratégique. Ils jugent par ailleurs très improbable qu'une telle opération soit envisagée par le gouvernement américain. Mais depuis son retour à la Maison Blanche, le président américain a régulièrement répété qu'il souhaitait que le Canada devienne le 51ème Etat américain.

«Tactiques de guérilla»

Dans la nuit de lundi à mardi, alors que les ambitions américaines sur le Groenland inquiètent les alliés de Washington, Donald Trump a posté sur son réseau une série de photos générées par l'IA où on le voit dans le Bureau ovale avec les dirigeants européens devant une carte où le drapeau américain recouvre les Etats-Unis mais aussi le Canada, le Groenland et le Venezuela.

D'après les scénarios envisagés par l'armée canadienne, en cas d'offensive depuis le sud, les forces américaines seraient en mesure de neutraliser les principales positions stratégiques canadiennes en moins d'une semaine, voire en seulement deux jours.

Dans cette hypothèse, la riposte canadienne pourrait prendre la forme d'une campagne de type insurrectionnel, comprenant des embuscades et des «tactiques de guérilla», comparables aux conflits en Afghanistan, envisage l'armée. Sollicité par l'AFP, le ministère de la Défense canadienne n'a pas réagi dans l'immédiat. Le Canada est un membre fondateur de l'Otan et un partenaire de Washington dans la défense aérienne du continent nord-américain avec un commandement militaire commun, le Norad.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus