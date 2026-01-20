Le Canada étudie une hypothèse d'invasion américaine, selon le «Globe and Mail». Une initiative stratégique sans plan opérationnel, alors que Trump évoque l'idée d'un Canada comme 51ème Etat.

Le Canada se prépare à une invasion américaine

AFP Agence France-Presse

L'armée canadienne a modélisé un scénario d'invasion militaire du pays par les Etats-Unis et les réponses possibles d'Ottawa, selon le quotidien «Globe and Mail», au moment où Donald Trump a fait une nouvelle allusion à la possible conquête du Canada.

Ce serait la première fois depuis plus d'un siècle que l'armée canadienne envisage théoriquement une attaque américaine contre son territoire, selon le journal canadien, qui cite deux hauts responsables gouvernementaux.

Ces derniers soulignent toutefois qu'il ne s'agit pas d'un plan opérationnel mais d'un modèle, utilisé à des fins de réflexion stratégique. Ils jugent par ailleurs très improbable qu'une telle opération soit envisagée par le gouvernement américain. Mais depuis son retour à la Maison Blanche, le président américain a régulièrement répété qu'il souhaitait que le Canada devienne le 51ème Etat américain.

«Tactiques de guérilla»

Dans la nuit de lundi à mardi, alors que les ambitions américaines sur le Groenland inquiètent les alliés de Washington, Donald Trump a posté sur son réseau une série de photos générées par l'IA où on le voit dans le Bureau ovale avec les dirigeants européens devant une carte où le drapeau américain recouvre les Etats-Unis mais aussi le Canada, le Groenland et le Venezuela.

D'après les scénarios envisagés par l'armée canadienne, en cas d'offensive depuis le sud, les forces américaines seraient en mesure de neutraliser les principales positions stratégiques canadiennes en moins d'une semaine, voire en seulement deux jours.

Dans cette hypothèse, la riposte canadienne pourrait prendre la forme d'une campagne de type insurrectionnel, comprenant des embuscades et des «tactiques de guérilla», comparables aux conflits en Afghanistan, envisage l'armée. Sollicité par l'AFP, le ministère de la Défense canadienne n'a pas réagi dans l'immédiat. Le Canada est un membre fondateur de l'Otan et un partenaire de Washington dans la défense aérienne du continent nord-américain avec un commandement militaire commun, le Norad.



