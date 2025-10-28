L'armée américaine abat quatre bateaux de narcotrafiquants

Dernière mise à jour: il y a 40 minutes

Les Etats-Unis ont mené de nouvelles frappes contre des embarcations soupçonnées de trafic de drogue. Selon le ministre, 14 hommes ont été tués lors de cette opération. Ces actions s'inscrivent dans la lutte continue contre le narcotrafic maritime.

Le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth a publié des vidéos des tirs sur X. Photo: Capture d'écran X / SecWar

AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis ont mené lundi trois nouvelles frappes contre quatre embarcations de narcotrafiquants présumés dans le Pacifique est, tuant 14 hommes, a annoncé mardi le ministre de la Défense Pete Hegseth sur les réseaux sociaux.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Un homme a survécu aux frappes, a-t-il précisé. «Hier, sur ordre du président Trump, le ministère de la Guerre a mené trois frappes létales contre quatre bateaux utilisés par des organisations désignées comme terroristes (par les Etats-Unis) se livrant au narcotrafic dans le Pacifique est. (...) Quatorze narcotrafiquants au total ont été tués par les trois frappes, un a survécu. Toutes les frappes ont été menées dans les eaux internationales», a détaillé le ministre sur X.