«Nous allons sauver toutes les villes de la criminalité», affirme Donald Trump
Lors de sa conférence de presse conjointe avec le directeur du FBI Kash Patel, Donald Trump a promis de lutter contre le crime dans toutes les villes américaines. «Chaque Américain mérite de vivre dans une société sans avoir peur d'être assassiné, volé ou agressé sexuellement, et c'est précisément l'engagement de notre administration», poursuit Donald Trump, avant de passer la parole à Kash Patel. «Nous ne sommes qu'au début, nous nous tenons prêts à aller dans d'autres villes.»
«Nous allons sauver San Francisco», ajoute le président américain. La ville pourrait être la prochaine à être frappée par un renforcement de la police fédérale. «C'est le chaos et nous avons un soutien considérable à San Francisco. Nous allons sauver toutes nos villes et en faire des endroits sans aucune criminalité.»
«Nous sommes en guerre commerciale contre la Chine»
Un journaliste demande à Trump s'il s'attend à une guerre commerciale avec la Chine. «C'est déjà le cas», rétorque le président américain. «Sans les tarifs, nous n'aurions aucune sécurité nationale.»
«Prenez l'Union Européenne par exemple: ils ne veulent pas de nos voitures mais nous envoient leurs Mercedes et leurs Volkswagen», poursuit Donald Trump. «Grâce aux tarifs, nous nous sommes faits beaucoup d'amis, les tarifs permettent de garantir la paix.»
«Nous dominons la Chine avec l'intelligence artificielle, ils pensaient que c'était impossible et pourtant nous l'avons fait», ajoute Donald Trump.
Trump annonce que l'Inde n'achètera plus de pétrole à la Russie
«L'Inde n'achètera plus de pétrole russe», a déclaré Donald Trump, ajoutant que le Premier ministre indien Narendra Modi l'avait assuré de cela lors d'un appel téléphonique.
Précédemment, Trump avait critiqué l'Inde pour ses importations de pétrole russe, contribuant ainsi au financement de la guerre en Ukraine, l'incitant à imposer des sanctions contre new Dehli. Il semble qu'à présent, l'Inde ajuste ses importations.
Trump menace de retirer les matchs de la Coupe du monde
Interrogé par un journaliste sur les mesures prises contre la ville de Boston – que Trump avait récemment attaquée en raison des conditions qui y règnent – le président américain a répondu: «Oui, nous avons absolument le droit de retirer à ces villes le droit d'accueillir les Jeux. Selon la FIFA, nous en avons le droit.»
«J'ai sauvé des millions de vies», déclare Donald Trump
«Je ne suis pas fan de la guerre en Ukraine, je ne suis pas fan de la façon dont elle a commencé (...) mais je veux sauver des vies, le président du Pakistan me l'a dit: 'Vous avez sauvé des millions de vies!'», déclare Donald Trump au sujet de la guerre en Ukraine.
«Ils veulent être offensifs et ils nous faudra faire un choix», conclut Trump à la question de la guerre en Ukraine.
Kash Patel interpellé sur l'assassinat de Charlie Kirk
«Il y a eu beaucoup de théories de complot autour de la mort de Charlie Kirk, pouvez-vous nous dire en plus?», demande une journaliste. «Nous nous concentrons sur l'étude des faits pour faire avancer l'enquête, pas sur des spéculations», balaie rapidement Kash Patel.
Concernant la question d'un journaliste sur la lutte contre les navires de drogues en provenance du Vénézuéla, Donald Trump répond: «Nous nous concentrons désormais sur les activités terrestres.» Pour rappel, ces dernières semaines, les Etats-Unis ont mené cinq attaques contre des navires qui, selon le gouvernement américain, tentaient de faire passer de la drogue. Les relations entre les deux pays continuent de se détériorer.
Kash Patel loue les mérites de l'opération «Summer Heat»
Kash Patel loue les mérites de l'opération «Summer Heat» qui a permis d'arrêter des «criminels graves» à travers les Etats-Unis. «Ces derniers mois, les bureaux du FBI dans les cinquante Etats ont fait de la lutte contre les crimes violents graves une de leurs priorités absolues. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait: ils ont appréhendé et arrêté des milliers de criminels parmi les plus violents et les plus dangereux », a affirmé Donald Trump.
«En seulement trois mois, 8700 criminels violents ont été arrêtés. 2200 armes à feu ont été définitivement retirées de la circulation pour protéger nos communautés. 421 kilogrammes de fentanyl ont été saisis. A titre de comparaison, cela suffirait à tuer 55 millions d'Américains à eux seuls », a déclaré fièrement Kash Patel.
Donald Trump félicite le FBI pour avoir fait chuter la criminalité aux Etats-Unis
Donald Trump commence par des mots de remerciements envers le FBI pour avoir fait chuter la criminalité aux Etats-Unis. «Ils ont fait un boulot incroyable», déclare-t-il. «Les résultats sont assez incroyables. Cet été fût le plus paisible depuis deux décennies.»
«Les habitants de Chicago se promenaient avec des chapeaux MAGA», ajoute Donald Trump. «Ils voulaient juste que la criminalité s'arrête.»
Kash Patel est en mauvaise posture au sein du FBI
La conférence de presse de Donald Trump et le directeur du FBI Kash Patel a du retard. Le directeur du FBI a récemment essuyé plusieurs critiques au sein du FBI, notamment après ses déclarations concernant l'arrestation de Tyler Robinson, accusé d'avoir tiré sur Charlie Kirk.
Certains responsables fédéraux ont déclaré à la chaîne américaine CNN qu'ils étaient fâchés que Kash Patel se soit attribué les mérites de l'enquête.
Donald Trump et le directeur du FBI préparent une mystérieuse annonce à la Maison Blanche
Donald Trump et Kash Patel s'exprimeront devant la presse à 21 heures. Le sujet de cette conférence de presse conjointe reste encore flou. Cependant, les médias américains spéculent déjà sur le sujet principal.
Outre la lutte de Donald Trump contre la criminalité et donc du déploiement de la Garde nationale, les deux hommes pourraient également discuter des priorités du FBI pendant la paralysie du gouvernement américain.
Selon un responsable de la Maison Blanche, Donald Trump et Kash Patel discuteront des efforts de l'administration pour lutter contre la criminalité dans des villes comme Memphis, dans le Tennessee, et Chicago. Les mesures fédérales d’application de la loi pourraient être élargies, rapporte «The Hill».
Le chef d'un musée viré pour avoir refusé de donner une épée à Trump
Le directeur d'un prestigieux musée américain a quitté son poste après s'être opposé à la demande du président américain Donald Trump d'offrir une épée de sa collection au roi britannique Charles III, ont rapporté jeudi les médias locaux. L'arme devait être remise lors de la récente visite de Donald Trump au Royaume-Uni.
Le directeur a quitté ses fonctions lundi après avoir été confronté à l'ultimatum de «démissionner ou d'être licencié», a-t-il fait savoir à la chaîne télévisée CBS News, qui n'a pas précisé qui était à l'origine de cette consigne.
Le Dwight D. Eisenhower Presidential Library and Museum, consacré à l'ancien président américain, est situé dans la ville où celui-ci a grandi, à Abilene, dans le Kansas. A la fois bibliothèque et musée, l'établissement fait partie des archives nationales.
Son désormais ex-directeur a refusé la demande du gouvernement de donner au roi britannique l'une des épées d'Eisenhower dans le cadre de la visite d'Etat de Donald Trump mi-septembre au Royaume-Uni, un cadeau censé symboliser la relation privilégiée entre les deux alliés.
