15.10.2025, 21:53 heures

«Nous allons sauver toutes les villes de la criminalité», affirme Donald Trump

Lors de sa conférence de presse conjointe avec le directeur du FBI Kash Patel, Donald Trump a promis de lutter contre le crime dans toutes les villes américaines. «Chaque Américain mérite de vivre dans une société sans avoir peur d'être assassiné, volé ou agressé sexuellement, et c'est précisément l'engagement de notre administration», poursuit Donald Trump, avant de passer la parole à Kash Patel. «Nous ne sommes qu'au début, nous nous tenons prêts à aller dans d'autres villes.»

«Nous allons sauver San Francisco», ajoute le président américain. La ville pourrait être la prochaine à être frappée par un renforcement de la police fédérale. «C'est le chaos et nous avons un soutien considérable à San Francisco. Nous allons sauver toutes nos villes et en faire des endroits sans aucune criminalité.»