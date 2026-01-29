Donald Trump a promis des expulsions massives et une sévérité maximale. Pourtant les chiffres dépeignent un portrait bien différent: Barack Obama a renvoyé bien davantage de personnes que Trump.

Les chiffres sont sans appel: Obama a expulsé bien plus de migrants que Trump

Chiara Schlenz

Ces derniers jours, Minneapolis a changé de statut: elle n'est plus seulement qu'une ville du Midwest américain. Après l'escalade des interventions du service d'immigration américain ICE, les protestations et après avoir les gros titres nationaux, elle est devenue le symbole d'une politique d'expulsion qui cherche la visibilité et assume les frictions.

Les images correspondent à la rhétorique de la Maison Blanche. Donald Trump parle de la «plus grande opération d'expulsion de tous les temps», de «main de fer» et d'"application du droit» sans compromis. Les raids, les véhicules blindés et les vidéos à la mise en scène martiale sont en train de marquer la perception du public bien au-delà de l'état du Minnesota.

Mais au-delà de cette mise en scène, les chiffres racontent une autre histoire: ce n'est pas Trump qui a mené la politique d'expulsion la plus efficace de l'histoire américaine récente.

Les chiffres… et leurs angles morts

Comparer les politiques d’expulsion est plus complexe qu’il n’y paraît. Les Etats-Unis n'ont pas de définition juridique unique de l’«expulsion»: parfois, les refoulements à la frontière sont inclus, parfois seuls les retours depuis l’intérieur du pays. Différentes autorités sont compétentes et saisissent les données de manière différente. C'est précisément là que réside un problème central du débat actuel: depuis l'entrée en fonction de Trump, les statistiques détaillées sur les expulsions ne sont plus publiées qu'irrégulièrement, voire plus du tout. Des catégories sont fusionnées, des séries chronologiques s'interrompent. La transparence et la comparabilité deviennent laborieuses.

Les années Obama: des chiffres élevés, une exécution silencieuse

Ironie de l’histoire, la politique la plus «efficace» en volume ne porte pas la signature de Trump, mais celle d’un démocrate. Sous Obama, environ 5,3 millions de personnes ont été expulsées des Etats-Unis ou contraintes de rentrer entre 2009 et 2017 – plus que sous n'importe quel autre président au cours des dernières décennies. Les chiffres ont atteint un niveau record, en particulier au cours des premières années de son mandat. La raison n'était pas un durcissement spectaculaire, mais une approche structurée et technocratique. Les personnes qui étaient déjà en détention ont pu être identifiées et rapatriées efficacement, sans raids à grande échelle ou escalade dans l'espace public.

Politiquement, cette approche a coûté cher au démocrate. Obama a été vivement critiqué par les activistes, le sobriquet de «Deporter in Chief» lui est resté en travers de la gorge.

Le bilan de Trump: plus d'accès, moins de résultats

Trump, en revanche, mise sur une visibilité maximale. Selon les données fédérales disponibles, environ 540'000 personnes ont été expulsées ou poussées au départ en 2025. C’est plus que certaines années de son premier mandat, mais moins que la fin de l’ère Biden – et très loin des niveaux d'Obama.

La stratégie a surtout changé de nature. Le nombre d'arrestations à l'intérieur du pays a fortement augmenté, notamment les arrestations sur la voie publique, dans les appartements ou sur les lieux de travail. Dans le même temps, le nombre de rapatriements effectifs ne suit pas le rythme de l'augmentation drastique des interpellations. Plus d'arrestations ne conduisent pas automatiquement à plus d'expulsions - mais à des périodes de détention plus longues, des centres surpeuplés et une pression croissante sur un système déjà surchargé.

Le système de détention se développe plus rapidement que les expulsions

C'est pourquoi l'augmentation du nombre de places de détention explose. En l'espace d'un an, le nombre de personnes détenues en vue de leur expulsion a augmenté de plus de 75%. Selon les données de l'American Immigration D'après l’American Immigration Council, plus de 70'000 personnes ont été détenues simultanément fin 2025 – un sommet historique. Près des trois quarts n’avaient aucune condamnation pénale et étaient retenues uniquement pour leur statut migratoire.

L'augmentation drastique des rafles a également un impact sur les statistiques de détention et sur les décès en détention: selon «The Guardian», 2025 est devenue l'année la plus meurtrière en matière de détention ICE depuis plus de deux décennies, avec au moins 32 décès documentés en détention par l'ICE. Début 2026, il y avait déjà eu d'autres décès en détention.

Des objectifs difficilement atteignables

Des instituts indépendants comme le Migration Policy Institute dressent un bilan plus sobre. Malgré l'augmentation des arrestations et l'extension massive de la détention, le gouvernement Trump n'est pas sur la bonne voie pour atteindre le million d'expulsions annoncées chaque année. Certes, le nombre de personnes sans statut légal diminue légèrement, mais les experts contredisent les millions de départs colportés par le gouvernement. En l'absence de données détaillées et publiées, il est difficile de savoir combien de personnes ont été effectivement expulsées et combien sont tout simplement parties d'elles-mêmes.

Ce qui reste, c'est une disproportion entre les prétentions et les résultats: beaucoup de spectacle, beaucoup de mise en scène, mais moins d'efficacité que ne le promet la rhétorique.