Trump veut restreindre la recherche sur les virus, citant l'exemple du Covid

Donald Trump a annoncé lundi une série de mesures visant à restreindre certaines recherches menées en virologie qu'il estime «dangereuses» et accuse d'être à l'origine de la pandémie de Covid-19. Entouré des représentants de plusieurs agences sanitaires, le président américain a signé un décret exécutif destiné à «améliorer la sûreté et de la sécurité de la recherche biologique».

Parmi les mesures annoncées figure la fin des financements fédéraux américains accordés à certains programmes de recherche situés à l'étranger et comprenant des recherches dites de «gain de fonction».

Photo: keystone-sda.ch

Ces travaux consistent en la modification délibérée d'agents pathogènes. En virologie, ils permettent par exemple d'étudier l'évolution de virus en les rendant artificiellement plus virulents ou transmissibles, et ce, dans l'objectif de prévenir les futures pandémies et d'élaborer des vaccins.

Pour l'administration Trump, ces pratiques seraient derrière la récente pandémie mondiale qui a fait plus d'un million de morts aux Etats-Unis, et des millions d'autres à travers le monde.