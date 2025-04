Donald Trump réussit un test de mémoire de 10 minutes et s'en vante

Donald Trump réussit un test de mémoire de 10 minutes et s'en vante

1/2 Après avoir obtenu un score de 30 sur 30 à un test cognitif, Donald Trump a fait le fier. (Image d'archive) Photo: Shutterstock

Dimitri Faravel et Daniel Kestenholz

Donald Trump a passé vendredi le premier bilan de santé de son second mandat. Il se sent «en très bonne forme», a-t-il déclaré aux journalistes à bord d'Air Force One. Il a également passé avec brio un test cognitif, que son prédécesseur Joe Biden avait refusé pour des raisons évidentes. «J'ai répondu correctement à tout», a-t-il fanfaronné.

La Maison Blanche a confirmé l'information. Comme lors du premier test cognitif de son premier mandat, Trump a obtenu un résultat parfait avec un total de 30/30. Pourtant, le test utilisé ne dit pas grand-chose sur l'intelligence de la personne testée, contrairement à ce que Trump tente de suggérer. Ce test sert en réalité de dépistage précoce de troubles cognitifs.

R econnaître des animaux dessinés

Le médecin personnel de Trump, Sean Barbabella, utilise à cet effet le test MoCA, appelé Montréal Cognitive Assessment. Trump est le seul président américain à passer ce test, d'autant plus que les tests cognitifs ne sont pas obligatoires lors des examens médicaux des présidents, ni pour la plupart des gens d'ailleurs.

Ce test de dix minutes, à la portée de n'importe quel élève de d'école primaire, n'est nécessaire que si l'on soupçonne une atteinte des fonctions cérébrales. Lors du test, le patient doit notamment reconnaître des animaux dessinés, comme un lion ou un chameau, ou encore tracer un cube. En outre, la personne testée doit indiquer le jour et l'heure actuels. Elle est aussi invitée à répéter une courte phrase et énumérer une série de mots commençant par exemple par la lettre F.

Que la population américaine se rassure: leur président sait reconnaître un dromadaire et dessiner des carrés. Le monde peut dormir sur ses deux oreilles.