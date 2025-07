Trump espère un cessez-le-feu à Gaza la semaine prochaine

Trump espère un cessez-le-feu «dans le courant de la semaine prochaine»

Donald Trump a affirmé mardi que les Etats-Unis faisaient pression pour qu'une trêve entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza soit conclue «dans le courant de la semaine prochaine».

Lors d'un échange avec des journalistes avant son départ pour la Floride, où il doit visiter un nouveau centre de rétention pour immigrés clandestins, le président américain a été interrogé pour savoir si un cessez-le-feu dans le territoire palestinien pourrait survenir d'ici la visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Washington, le 7 juillet.

Photo: keystone-sda.ch

«Nous espérons que cela va se produire, et nous espérons que cela arrivera dans le courant de la semaine prochaine», a-t-il répondu. La résolution rapide de la guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran a ravivé les espoirs d'un arrêt des combats à Gaza, où plus de 20 mois d'affrontements ont créé des conditions humanitaires catastrophiques pour une population de plus de deux millions de personnes.

Donald Trump avait déjà dit vendredi qu'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas était «proche».

Source: AFP