Le président s'adresse aux visiteurs

«Quel groupe formidable, il y a des gens très beaux ici aujourd'hui», commence Donald Trump. «Il y aura de bonnes nouvelles», promet-il.

«Dans quelques instants, je vais signer un document historique», promet-il. Il explique que ce sera l'un des jours les plus importants de l'histoire américaine. Les Etats-Unis ont longtemps été exploités et abusés, affirme-t-il. «Mais ce n'est plus le cas maintenant, nous allons rendre la prospérité à l'Amérique», poursuit Trump. «Nous leur rendons la pareille, c'est aussi simple que ça», précise-t-il.