Trump annonce renommer un proche d'Elon Musk à la tête de la Nasa
Après plusieurs revirements, Donald Trump a annoncé mardi renommer le milliardaire Jared Isaacman, un proche d'Elon Musk, pour prendre la tête de la puissante agence spatiale américaine (Nasa), après l'avoir pourtant écarté en mai.
«La passion de Jared pour l'espace, son expérience d'astronaute et son dévouement à repousser les limites de l'exploration, à percer les mystères de l'univers et à faire progresser la nouvelle économie spatiale font de lui la personne idéale pour mener la Nasa vers une nouvelle ère pleine d'audace», a justifié le président américain sur son réseau Truth Social.
Fin mai, le républicain avait retiré in extremis sa nomination pour prendre la tête de la Nasa, justifiant son revirement par un «examen approfondi des associations antérieures» de l'homme d'affaires, qui avait par le passé fait des dons à des élus démocrates.
Cette marche arrière était survenue au moment même où les relations entre Donald Trump et le multimilliardaire Elon Musk se dégradaient, les tensions entre les deux hommes ayant fini par exploser spectaculairement début juin.
Source: AFP
Les jours de Maduro à la tête du Venezuela sont comptés, dit Trump
Le président américain Donald Trump «pense» que les jours de Nicolás Maduro à la présidence du Venezuela sont comptés, a-t-il indiqué sur la chaîne télévisée américaine CBS dimanche. Il a minimisé en même temps la perspective d'une guerre contre ce pays.
A la question de savoir si les jours de Nicolás Maduro à la présidence du Venezuela étaient comptés, «je dirais que oui. Je pense que oui», a répondu le président américain. Les Etats-Unis vont-ils entrer en guerre avec le Venezuela?, a aussi été questionné Donald Trump: «J'en doute. Je ne pense pas».
La campagne aérienne américaine menée depuis le début septembre dans les Caraïbes contre des embarcations, présentées par Washington comme celles de trafiquants de drogue, a fait grimper les tensions régionales, en particulier avec le Venezuela. Les seize frappes connues ont fait au moins 65 morts.
Source: ATS
Trump signe le décret abaissant les droits de douane liés au fentanyl contre la Chine
Donald Trump a signé mardi un texte, diffusé par la Maison Blanche, qui abaisse à 10% contre 20% une surtaxe douanière imposée sur de nombreux produits chinois en représailles à l'action jugée insuffisante de la Chine contre le trafic de fentanyl et d'autres opioïdes vers les Etats-Unis.
Cette baisse était prévue dans un accord scellé récemment à Busan en Corée du Sud par le président américain et son homologue chinois Xi Jinping. La révision de Donald Trump, qui sera effective le 10 novembre, ramène les droits de douane pesant sur les produits chinois à 47%.
Xi Jinping «a accepté de tout mettre en oeuvre pour endiguer le flux» de cet opioïde mortel, qui a tué des milliers d'Américains, avait affirmé le président américain après la rencontre. Washington prévoit toutefois de surveiller que cet engagement chinois soit bien mis en oeuvre.
Source: AFP
Le Canada prévoit un ralentissement économique en 2025 et 2026 à cause des droits de douane de Trump
Le Canada s'attend à un ralentissement de son économie en 2025 et 2026 par rapport aux prévisions en raison des effets des droits de douane imposés par les Etats-Unis et des incertitudes qui pèsent sur le commerce, a indiqué le gouvernement mardi en dévoilant son budget.
Les économistes interrogés par le gouvernement ont revu à la baisse les prévisions tablant désormais sur une croissance de 1,1% cette année (contre 1,9% prévu il y a un an) et de 1,2% en 2026 (contre 2,1% annoncé un an plus tôt).
Le pays prévoit aussi un déficit presque deux fois plus important que l'an passé, atteignant 78,3 milliards de dollars canadiens (48,4 milliards d'euros), dans son budget présenté mardi bâti autour d'investissement "historiques" visant à relancer son économie.
Le Premier ministre Mark Carney a axé son premier budget sur de grands projets d'infrastructure et une forte augmentation des dépenses militaires pour donner un nouveau souffle à son pays bousculé par le virage protectionniste de son voisin américain depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche.
Source: AFP
Trump affirme que Russie et Chine mènent des essais nucléaires «mais n'en parlent pas»
Le président américain Donald Trump a affirmé que la Russie et la Chine mènent des essais nucléaires «mais n'en parlent pas», sans toutefois préciser leur nature, dans une interview à la chaîne américaine CBS diffusée dimanche.
«La Russie fait des essais, et la Chine fait des essais, mais ils n'en parlent pas, a assuré le président américain. On va faire des essais parce que d'autres font des essais. La Corée du Nord fait des essais. Le Pakistan fait des essais. Nous devons nous aussi en faire».
Donald Trump n'a cependant pas répondu précisément à une question portant sur la détonation même de charge nucléaire, que les Etats-Unis n'ont plus pratiqué depuis 1992. Son ministre de l'Energie Chris Wright a lui indiqué dimanche sur Fox News qu'il ne s'agissait «pas d'explosions nucléaires».
«Ce sont ce qu'on appelle des 'explosions non critiques', c'est à dire que vous testez toutes les autres parties d'une arme nucléaire pour vous assurer qu'elles composent la géométrie appropriée et qu'elles déclenchent l'explosion nucléaire, a-t-il expliqué. Les essais que nous allons faire sont sur des nouveaux systèmes, et une fois de plus, il s'agit d'explosions non nucléaires», a insisté le ministre.
Source: AFP
Trump n'exclut rien en termes d'intervention militaire au Nigeria
Donald Trump n'a exclu dimanche ni intervention terrestre ni frappes aériennes au Nigeria, au lendemain de sa menace d'y mener une action militaire si le pays le plus peuplé d'Afrique n'arrête pas ce que le président américain prétend être une persécution des chrétiens.
A la question d'un journaliste de l'AFP de savoir s'il envisage une intervention terrestre ou des frappes aériennes au Nigeria, le président américain a répondu à bord de l'avion présidentiel Air Force One: «Cela pourrait être beaucoup de choses. J'envisage plein de choses. Ils tuent les chrétiens et ils les tuent en très grand nombre. Nous n'allons pas laisser ça se produire», a-t-il déclaré.
Source: AFP
Après son annonce choc, Trump défend la relance des essais d'armes nucléaires
Donald Trump a défendu jeudi sa décision de reprendre les essais d'armes nucléaires, pointant la course aux armements des grands rivaux des Etats-Unis, la Russie et la Chine. «S'ils font des essais, j'imagine qu'on doit en faire», a-t-il déclaré à bord d'Air Force One, l'avion présidentiel. «Nous avons des sites» pour le faire, a-t-il assuré, sans préciser les dates et lieux de ces essais.
L'annonce, plus tôt, du président américain ressemblait à une déclaration de force juste avant sa rencontre en Corée du Sud avec son homologue chinois Xi Jinping. Elle s'inscrit dans le cadre d'un durcissement de Donald Trump vis-à-vis du Kremlin, alors que ses efforts pour mettre fin à la guerre en Ukraine piétinent.
Dans un message sur son réseau Truth Social, il a justifié sa décision par les «programmes d'essais» d'autres pays, assurant que les Etats-Unis commenceraient «immédiatement» à «tester (leurs) armes nucléaires».
Il a par ailleurs revendiqué la suprématie des Etats-Unis, qui «possèdent plus d'armes nucléaires que tout autre pays». Une affirmation démentie par l'Institut de recherche international sur la paix de Stockholm (Sipri), qui fait référence, et selon lequel la Russie dispose de 4309 ogives nucléaires déployées ou stockées contre 3700 pour les Etats-Unis et 600 pour les Chinois.
Source: AFP
Xi dit avoir trouvé des «consensus sur des solutions» avec Trump
Le dirigeant chinois, Xi Jinping, a déclaré jeudi avoir trouvé «des consensus sur des solutions aux problèmes» lors de sa rencontre avec son homologue américain, Donald Trump, et a appelé à «finaliser dès que possible» les résultats de ces échanges, a rapporté un média d'Etat.
«Les équipes économiques et commerciales de la Chine et des Etats-Unis ont tenu des discussions approfondies et sont parvenues à des consensus sur des solutions aux problèmes», a déclaré Xi Jinping, selon l'agence étatique Chine nouvelle. «Les deux équipes doivent affiner et finaliser les travaux de suivi le plus rapidement possible (...) et fournir des résultats concrets, afin de rassurer les esprits sur les économies de la Chine, des Etats-Unis et du monde», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Trump assure que la Chine va acheter aux Etats-Unis «des volumes considérables» de soja et autres produits agricoles
Le président américain Donald Trump a affirmé jeudi, suite à son entretien avec son homologue chinois Xi Jinping, que la Chine allait acheter «dès maintenant» des volumes «considérables» de soja et autres biens agricoles.
«De grandes quantités, des volumes considérables de soja et d'autres produits agricoles vont être achetés immédiatement», a indiqué Donald Trump aux journalistes à bord d'Air Force One. La Chine est un débouché crucial des cultivateurs américains de soja, mais le pays avait gelé ses importations sur fond de tensions commerciales.
Source: AFP
Trump affirme avoir trouvé un accord commercial
Le président américain Donald Trump a tiré un bilan optimiste de sa rencontre avec le dirigeant chinois Xi Jinping, assurant qu’un accord commercial était «tout proche», sans en préciser le contenu.
Interrogé à bord d’Air Force One sur le calendrier d’une signature, il a répondu: «Très bientôt, il ne reste plus beaucoup d’obstacles majeurs.» Puis, plus affirmatif encore: «Nous avons un accord. Nous le renégocierons chaque année, mais je pense qu’il durera longtemps.»
Trump a précisé qu’il s’agissait d’un accord d’un an, destiné à être prolongé, et affirmé que les deux dirigeants s’étaient entendus sur «presque tout», notamment sur le commerce du soja et les droits de douane concernant le fentanyl. «Nous avons abordé beaucoup des sujets dont vous parlez sans cesse», a-t-il conclu.
Source: CNN
Trump dit avoir conclu un accord sur les terres rares avec Xi Jinping
Le président Donald Trump a annoncé jeudi avoir conclu lors de son entretien avec son homologue chinois Xi Jinping un accord d'un an, reconductible, sur l'approvisionnement en terres rares - matériau essentiel sur lequel la Chine exerce un quasi-monopole.
«L'accord concernant les terres rares est désormais conclu, et c'est valable pour le monde entier», a affirmé Donald Trump aux journalistes à bord de l'avion Air Force One, précisant que cet accord était conclu pour un an et serait renégocié chaque année.
Source: AFP
Trump dit avoir été «trop occupé» pour rencontrer Kim Jong Un mais assure qu'il pourra revenir
Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il avait été trop «occupé» durant son voyage cette semaine en Corée du Sud pour rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, mais a ajouté qu'il pourrait revenir.
«J'avais d'excellentes relations avec Kim Jong Un», a déclaré Donald Trump aux journalistes à bord d'Air Force One. La dernière rencontre des deux dirigeants remonte à juin 2019 dans la zone démilitarisée (DMZ) qui divise en deux la péninsule coréenne.
Source: AFP