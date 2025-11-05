01:18 heures

Trump annonce renommer un proche d'Elon Musk à la tête de la Nasa

Après plusieurs revirements, Donald Trump a annoncé mardi renommer le milliardaire Jared Isaacman, un proche d'Elon Musk, pour prendre la tête de la puissante agence spatiale américaine (Nasa), après l'avoir pourtant écarté en mai.

Le milliardaire Jared Isaacman, proche d'Elon Musk, avait pourtant été écarté par le président américain au mois de mai dernier. Photo: AFP

«La passion de Jared pour l'espace, son expérience d'astronaute et son dévouement à repousser les limites de l'exploration, à percer les mystères de l'univers et à faire progresser la nouvelle économie spatiale font de lui la personne idéale pour mener la Nasa vers une nouvelle ère pleine d'audace», a justifié le président américain sur son réseau Truth Social.

Fin mai, le républicain avait retiré in extremis sa nomination pour prendre la tête de la Nasa, justifiant son revirement par un «examen approfondi des associations antérieures» de l'homme d'affaires, qui avait par le passé fait des dons à des élus démocrates.

Cette marche arrière était survenue au moment même où les relations entre Donald Trump et le multimilliardaire Elon Musk se dégradaient, les tensions entre les deux hommes ayant fini par exploser spectaculairement début juin.

Source: AFP