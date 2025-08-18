Trump dit qu'il appellera Poutine après sa réunion avec Zelensky et les Européens
Source: AFP
Les USA promettent d'être «impliqués» dans la sécurité future de l'Ukraine
Les Etats-Unis «seront impliqués» dans la sécurité future de l'Ukraine, a promis Donald Trump. «Ils sont la première ligne de défense parce qu'ils sont là-bas, que c'est l'Europe, mais nous allons aussi les aider. Nous serons impliqués», a déclaré devant la presse le président américain, en référence aux dirigeants européens qui accompagnent Volodymyr Zelensky à Washington.
Trump juge qu'un cessez-le-feu n'est pas nécessaire en Ukraine
Zelensky a «remercié» Trump pour ses efforts personnels à «mettre fin à la tuerie»
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a «remercié» lundi Donald Trump pour ses «efforts personnels» visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, au début d'une rencontre cruciale entre les deux hommes à la Maison Blanche.
«Merci pour l'invitation et merci beaucoup pour vos efforts, vos efforts personnels pour mettre fin à la tuerie et arrêter cette guerre», a affirmé dans le Bureau ovale le président ukrainien, tout de noir vêtu, peu après avoir été accueilli par son homologue américain à la Maison Blanche.
Trump accueille Zelensky à la Maison Blanche
Début de la rencontre entre le président américain et son homologue ukrainien à Washington. Volodymyr Zelensky a été accueilli par Donald Trump à son arrivée à la Maison Blanche. Il a remercié le président américain pour ses efforts pour mettre fin à la guerre en Ukraine.
Donald Trump a répété qu'il voulait organiser une réunion à trois avec Zelensky et Poutine «si tout se passe bien», tout en promettant que les Etats-Unis «seront impliqués» dans la sécurité future de l'Ukraine.
Alerte aérienne à Kiev juste avant la rencontre Zelensky-Trump
Une alerte aérienne a retenti à Kiev lundi soir, peu avant le début des négociations entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump à la Maison Blanche, ont constaté des journalistes de l'AFP. L'armée de l'air ukrainienne a indiqué que l'alerte avait été déclenchée dans tous le pays en raison du décollage d'un avion russe Mig-31, porteur de missiles hypersoniques Kinjal, utilisés par la Russie pour bombarder son voisin.
Les dirigeants européens arrivent à la Maison Blanche
Le chef de l'Otan Mark Rutte, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre britannique Keir Starmer ont été les premiers dirigeants européens à arriver lundi à la Maison Blanche, où ils ont été reçus par la cheffe du protocole Monica Crawley. Ils doivent être rejoints par le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz, la Première ministre italienne Giorgia Meloni et le président finlandais Alexander Stubb.
Avant leur rencontre, Zelensky et Trump exposent des visions très éloignées
A quelques heures de leur rencontre cruciale, Donald Trump et Volodymyr Zelensky ont exposé ce lundi des visions très éloignées sur une possible issue au conflit en Ukraine. Assistera-t-on dans le Bureau ovale à une humiliation publique du président ukrainien comme lors de sa dernière visite le 28 février? Ou les deux hommes parviendront-ils à trouver un terrain d'entente, sous la pression des dirigeants européens qui se déplacent également à Washington?
Volodymyr Zelensky est attendu à la Maison Blanche à 13h (19h en Suisse). Il a redit lundi qu'il ne fallait pas que la Russie soit «récompensée» pour avoir envahi son pays en février 2022. Mais il en a aussi appelé à l'autorité du président américain, très sensible à ce genre de langage, en écrivant sur X: «Seule la force peut contraindre la Russie à la paix, et le président Trump dispose de cette force». Le président ukrainien a jugé que «le plus important» était d'évoquer de futures garanties de sécurité pour l'Ukraine.
Le président américain, qui n'a jamais désigné la Russie comme responsable du conflit, a lui écrit sur son réseau Truth Social que Volodymyr Zelensky «pouvait mettre fin à la guerre avec la Russie presque immédiatement s'il le voulait».
Piqué au vif par les critiques de ses opposants sur la rencontre vendredi avec Vladimir Poutine, lors de laquelle il n'a obtenu ni cessez-le-feu ni concessions publiques, Donald Trump a répliqué sur un ton rageur. «Je sais exactement ce que je fais», a-t-il écrit sur Truth Social. Le milliardaire républicain, très vague sur ce qu'il attend de Moscou, a dit publiquement ce qu'il voulait de Kiev: renoncer à la Crimée occupée par la Russie depuis 2014 ainsi qu'à une adhésion à l'Otan.
L'UE se réunira mardi pour «faire le point» sur les discussions de la veille
Les 27 dirigeants de l'UE tiendront mardi une visioconférence «afin de faire le point» sur les réunions organisées lundi à la Maison Blanche et consacrées à l'Ukraine, a annoncé le président du Conseil européen, Antonio Costa.
«Avec les Etats-Unis, l'Union européenne continuera d'oeuvrer en faveur d'une paix durable, qui préserve les intérêts vitaux de l'Ukraine et de l'Europe en matière de sécurité», a affirmé sur le réseau social X le dirigeant, qui préside l'institution réunissant les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE.
Des images montrent un char russe se diriger vers le front avec un drapeau américain
Alors que lundi soir, une réunion entre Trump et Zelensky aura lieu à Washington pour discuter de la paix en Ukraine, des images de drone ont montré le matin même une nouvelle provocation russe: on voit un char russe se diriger vers la ligne de front, avec un drapeau américain flottant juste à côté. Selon plusieurs médias russes, les images auraient été prises près de Zaporijia.
Il semblerait que le char soit un modèle fabriqué à l'origine aux Etats-Unis. Cet acte reflète la mentalité actuelle en Russie: de nombreux médias locaux ont déclaré après le sommet en Alaska que Trump était du côté de la Russie.