Trump accueille Zelensky à la Maison Blanche

Avant leur rencontre, Zelensky et Trump exposent des visions très éloignées

A quelques heures de leur rencontre cruciale, Donald Trump et Volodymyr Zelensky ont exposé ce lundi des visions très éloignées sur une possible issue au conflit en Ukraine. Assistera-t-on dans le Bureau ovale à ​une humiliation publique du président ukrainien​ comme lors de sa dernière visite le 28 février? Ou les deux hommes parviendront-ils à trouver un terrain d'entente, sous la pression des dirigeants européens qui se déplacent également à Washington?

Volodymyr Zelensky est attendu à la Maison Blanche à 13h (19h en Suisse). Il a redit lundi qu'il ne fallait pas que la Russie soit «récompensée» pour avoir envahi son pays en février 2022. Mais il en a aussi appelé à l'autorité du président américain, très sensible à ce genre de langage, en écrivant sur X: «Seule la force peut contraindre la Russie à la paix, et le président Trump dispose de cette force». Le président ukrainien a jugé que «le plus important» était d'évoquer de futures garanties de sécurité pour l'Ukraine.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Le président américain, qui n'a jamais désigné la Russie comme responsable du conflit, a lui écrit sur son réseau Truth Social que Volodymyr Zelensky «pouvait mettre fin à la guerre avec la Russie presque immédiatement s'il le voulait».

Piqué au vif par les critiques de ses opposants sur la rencontre vendredi avec Vladimir Poutine, lors de laquelle il n'a obtenu ni cessez-le-feu ni concessions publiques, Donald Trump a répliqué sur un ton rageur. «Je sais exactement ce que je fais», a-t-il écrit sur Truth Social. Le milliardaire républicain, très vague sur ce qu'il attend de Moscou, a dit publiquement ce qu'il voulait de Kiev: renoncer à la Crimée occupée par la Russie depuis 2014 ainsi qu'à une adhésion à l'Otan.

La dernière visite du président ukrainien dans le Bureau ovale s'était très mal passée pour lui.

Source: AFP