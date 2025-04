1/2 La Suisse a vendu 25 chars Leopard 2 à l'Allemagne. Les véhicules ne pourront toutefois pas être envoyés en Ukraine. Photo: keystone-sda.ch

Léa Perrin Journaliste Blick

Alors que la Suisse a réussi à en vendre 25 à l'Allemagne, les chars Leopard 2, vantés pour leur complexité et leur puissance, peinent à convaincre sur le front ukrainien. Malgré leurs prouesses techniques, ces véhicules de guerre fournis par l'Allemagne présentent de nombreuses failles, selon un rapport du ministère allemand de la Défense cité ce mardi 15 avril par le «Telegraph».

Puissant, mais insuffisant

«Rappelant le char allemand Tigre de la Seconde Guerre mondiale, le Leopard 2 est sans doute le char le plus dangereux sur le champ de bataille», affirme sans détour le média britannique. Sur le papier, il cumule les atouts: système de tir de haute précision, puissance de feu exceptionnelle, blindage performant… Mais il traîne aussi son lot de défauts. Particulièrement vulnérable aux frappes aériennes, difficile à réparer sur le terrain, le char s’impose comme un casse-tête logistique. Et son nombre reste dérisoire: à ce jour, seuls 18 exemplaires ont été livrés à l’Ukraine

Vendu comme étant une arme de défense redoutable, le Leopard 2 s'est transformé en fardeau pour les soldats ukrainiens. «Si le moteur tombe en panne, il doit être transporté à des centaines de kilomètres pour être réparé dans un atelier spécialisé, alors que les vieux moteurs des simples chars russes peuvent être facilement réparés par n'importe quel mécanicien sur place», poursuit le «Telegraph». Sans parler du fait que ces chars de plusieurs millions d'euros sont très vulnérables face à des simples drones à 500 euros, qui les déciment à une vitesse alarmante.

L'histoire se répète

Mais le plus gros point faible du Leopard 2, c'est son infériorité numérique. Lorsque les Allemands ont perdu la Seconde Guerre mondiale, c'était en grande partie parce qu'ils n'avaient pas pu égaler le nombre de chars des Alliés, moins sophistiqués, mais plus efficaces. Selon le rapport, la situation se répète aujourd'hui sur le front ukrainien où les Leopard 1, plus anciens et moins complexes, s'avèrent finalement plus efficaces et faciles à entretenir.

Ces véhicules de pointe ont été expédiés en Ukraine depuis l’Allemagne. C’est justement à nos voisins que la Suisse a vendu 25 blindés en début d’année. Avec une restriction de taille: les chars peuvent être transférés à des partenaires de l’OTAN ou de l’Union européenne, mais pas à l’Ukraine, même indirectement.