Cette photo montre de la fumée s'échappant du site du crash d'hélicoptère près de Gaurikund. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Sept personnes, dont un bébé, ont été tuées dimanche en Inde dans l'accident d'un hélicoptère qui transportait des pèlerins hindous dans les montagnes de l'Himalaya indien, ont déclaré les autorités. Cet accident survient trois jours après celui d'un Boeing 787 d'Air India à Ahmedabad, dans le nord-ouest de l'Inde, qui a fait au moins 279 morts.

Le pilote et les six pèlerins à bord revenaient du temple de Kedarnath quand l'hélicoptère s'est écrasé, a déclaré à l'AFP Nandan Singh Rajwar, un responsable des interventions, depuis le site du crash. Le ministre en chef de l'Etat d'Uttarakhand (nord), Pushkar Singh Dhami, a déclaré sur X qu'il n'y aura «aucune tolérance pour tout compromis avec la sécurité des passagers».

Cinq incidents en un mois et demi

L'aviation civile indienne a suspendu les vols par hélicoptères opérés par des compagnies privées vers les sanctuaires dans l'Himalaya, a déclaré Rahul Chaubey, responsable du tourisme de district. L'accident est probablement dû aux mauvaises conditions météorologiques, selon Rahul Chaubey.

Le temple de Kedarnath, dédié au dieu hindou Shiva, se trouve à 3584 mètres d'altitude. Il est fréquenté par des pèlerins de tout le pays pendant l'été qui le rend plus accessible après plusieurs heures de marche exténuante de 22 kilomètres, avec du dénivelé.

Des sociétés d'affrètement d'hélicoptères s'y sont développées pour conduire les pèlerins aisés jusqu'aux sites religieux. En mai dernier, six pèlerins et un pilote avaient également trouvé la mort dans les mêmes circonstances. Cinq incidents impliquant des hélicoptères ont été signalés depuis le début de la saison des pèlerinages dans le Chardham, il y a un mois et demi.