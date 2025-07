Le Hamas prêt à «engager immédiatement» des négociations

Le Hamas a annoncé vendredi soir être prêt à «engager immédiatement» des négociations sur la mise en oeuvre de la proposition d'accord de cessez-le-feu avec Israël qu'il reçue des médiateurs.

Le Hamas «a achevé ses consultations internes et avec (d'autres forces) palestiniennes concernant la dernière proposition des médiateurs en vue de l'arrêt de l'agression contre notre peuple à Gaza. Le mouvement a remis sa réponse aux médiateurs (... et celle-ci est) positive, et le mouvement est prêt à engager immédiatement et sérieusement un cycle de négociations sur le mécanisme de mise en oeuvre de ce cadre», indique un communiqué du mouvements islamiste palestinien.