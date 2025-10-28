19:09 heures

Israël dit que le Hamas a attaqué ses troupes à Gaza et va le «payer cher», le Hamas dément

Le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, a affirmé mardi soir que le groupe islamiste palestinien Hamas avait attaqué ses troupes dans la bande de Gaza et le paierait cher, selon un communiqué. «L'organisation terroriste Hamas le paiera cher après avoir attaqué les soldats de Tsahal (l'armée israélienne, nldr) à Gaza et avoir violé l'accord concernant le retour des corps des otages» a indiqué le ministre dans un communiqué.

Photo: keystone-sda.ch

Le Hamas a démenti mardi soir être impliqué. «Le Hamas affirme n'avoir aucun lien avec la fusillade de Rafah», dans le sud de la bande de Gaza, «et réaffirme son engagement envers l'accord de cessez-le-feu» avec Israël, entré en vigueur le 10 octobre, selon un communiqué.

Pendant ce temps, Israël frappait. La Défense civile dans la bande de Gaza a indiqué que cinq personnes avaient été tuées dans une frappe dans le sud du territoire palestinien, portant à sept le bilan des morts dans les bombardements de la journée.

Source: AFP