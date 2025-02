En raison d'une intense activité sismique, les écoles de Santorin et des îles voisines resteront fermées jusqu'au 14 février. Plus de 800 séismes de magnitude supérieure à 3 ont été enregistrés depuis le 1er février, mais les autorités se veulent rassurantes.

Les écoles à Santorin vont rester encore fermées. Photo: IMAGO/One Inch Productions

AFP Agence France-Presse

La protection civile grecque a décidé samedi que les écoles à Santorin mais aussi dans les îles proches de Ios, Amorgos et Anafi, resteront fermées jusqu'au 14 février en raison de l'activité sismique intense qui secoue la zone depuis plusieurs jours.

Cette décision a été prise en coordination avec les autorités locales et les chercheurs qui étudient le phénomène inédit qui n'a fait ni victime ni dégât jusqu'à présent. Après une nuit plus calme que les précédentes, sept séismes d'une magnitude entre 4 et 4,9 se sont enchaînés samedi matin dans l'espace d'une heure.

Forte activité sismique

D'après le comité scientifique qui s'est réuni samedi, plus de 800 tremblements de terre d'une magnitude supérieure à 3 ont été enregistrés depuis le 1er février entre Santorin et l'île voisine d'Amorgos. Efthymios Lekkas, président de ce comité, a déclaré samedi sur la chaîne de télévision publique ERT «être plus optimiste» que les jours précédents.

Les chercheurs ont tenu en effet à rassurer rappelant, dans leur communiqué, que «l'activité sismique actuelle n'était pas liée à l'activité volcanique» et que «l'activité sismique dans la caldeira reste au même niveau bas que les jours précédents».

Le laboratoire de sismologie de l'université d'Athènes a également estimé samedi que «les données des derniers jours montrent que, même si un grand nombre de tremblements de terre d'une magnitude de 4 continuent de se produire, le rythme des séismes semble diminuer». Ainsi, le 5 février, plus de 1200 tremblements de terre ont été enregistrés, tandis que le 6 février, quelque 90 séismes ont été recensés.

Pas de catastrophe prévue

Vendredi, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, en déplacement à Santorin, a exclu un scénario catastrophe pour cette île touristique. «Nous ne croyons pas qu'il arrivera quelque chose de catastrophique», a-t-il assuré.

L'île volcanique mondialement connue a été placée en état d'urgence jeudi par la Protection civile jusqu'au 3 mars afin de «faire face aux besoins extraordinaires et gérer les conséquences de l'activité sismique». Plus de 11'000 habitants et travailleurs saisonniers ont quitté Santorin depuis dimanche par voies maritime et aérienne. En 2023, l'île, qui abrite des sites archéologiques antiques, a accueilli 3,4 millions de touristes.

Située sur une zone de forte tension sismique, entre les plaques tectoniques eurasienne et africaine, Santorin et ses îlots proches sont régulièrement frappés par des séismes, de faible magnitude le plus souvent. La dernière secousse meurtrière avait eu lieu en 1956 et fait 48 morts et 200 blessés.