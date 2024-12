A Gramado au Brésil, un accident d'avion a fait au moins 10 morts. Un petit avion aurait touché plusieurs bâtiments et déclenché un important incendie.

Cédric Hengy

Dix membres d'une même famille sont morts dimanche dans le crash de leur petit avion sur une zone commerciale de la ville touristique de Gramado, dans l'Etat brésilien du Rio Grande do Sul (sud), a rapporté la Défense civile. Les victimes sont l'homme d'affaires Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi, originaire de l'État de Sao Paulo (sud), et neuf de ses proches qui voyageaient avec lui, a confirmé à l'AFP la police civile.

Le pilote était l'homme d'affaires lui-même et il n'y a aucun survivant. Dix-sept autres personnes ont été blessées au sol, dont deux grièvement, selon la Défense civile.

L'appareil, un Piper Cheyenne 400, s'est écrasé dans la matinée «sur la cheminée d'un bâtiment, puis sur le second étage d'une maison et ensuite sur un magasin de meubles», a détaillé dans un communiqué le secrétariat à la Sécurité publique du Rio Grande do Sul. «Une auberge a également été touchée», a-t-il ajouté.

Cause inconnue

L'avion avait décollé de la municipalité voisine de Canela, autre destination touristique du Rio Grande do Sul, puis s'est écrasé quelques minutes après son décollage. Les causes de l'accident font l'objet d'une enquête.

Gramado est une ville touristique et populaire au Brésil, à 100 km au nord de la capitale de l'État, Porto Alegre, dans une région montagneuse. Elle connaît un afflux important de visiteurs à la période de Noël.

Sur son compte X, le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a exprimé sa «solidarité avec les familles des victimes qui ont péri dans l'accident d'avion». «J'espère que les blessés se rétabliront rapidement», a-t-il ajouté.

En août dernier, le Brésil avait connu sa pire tragédie aérienne depuis 17 ans, quand un bimoteur avec 62 passagers à bord s'est écrasé dans un quartier résidentiel de Vinhedo, à Sao Paulo, sans laisser aucun survivant. La tragédie de Gramado est le deuxième accident grave dans le pays au cours du week-end, après que 41 personnes sont mortes samedi dans un accident de bus dans le Minas Gerais (sud-est).