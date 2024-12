Photo: KEYSTONE

AFP Agence France-Presse

Un homme lié au trafic de stupéfiants a été blessé par balle lundi soir au niveau d'"un point de deal» du quartier du Tonkin à Villeurbanne, en banlieue lyonnaise, a indiqué mardi une source policière à l'AFP.

La victime, née en 1992, «était apparemment en activité» sur «un point de deal connu et répertorié» des services de police, a indiqué cette même source.

L'homme, un sans domicile fixe d'origine italienne déjà connu des services de police pour usage de stupéfiants et violences, a été blessé par plusieurs tirs lundi soir vers 21h30.

Il a ensuite pris la fuite et s'est précipité blessé dans un bus, avant d'être pris en charge par les pompiers avec plusieurs impacts de balle au niveau du dos et du thorax, et hospitalisé, selon la même source.

23 points de deal au total

La police judiciaire a été saisie, a-t-on ajouté en indiquant que la piste du règlement de compte lié au trafic de drogue est privilégiée à ce stade.

Bénéficiant d'une grande mixité sociale et bien desservi par les transports en commun, le quartier, limitrophe de Lyon, génère la majorité du trafic de stupéfiants de Villeurbanne, ville de 160'000 habitants avec 23 points de deal au total, selon la police.

Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, un homme d'une trentaine d'années est mort après avoir été blessé par balle à la tête dans ce même quartier. Fin novembre, le Tonkin a obtenu l'arrivée d'une nouvelle brigade policière de terrain, longtemps demandée par les riverains.